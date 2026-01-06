自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

本土A肝病例創9年新高 4成親密接觸、男性占逾8成

2026/01/06 14:55

疾管署急性傳染病組長楊靖慧指出，超過7成感染與親密接觸有關。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內急性病毒性A型肝炎自2025年3月起病例數明顯上升，至今未見趨緩。2025年累計確診477例，其中本土病例447例，創下近9年新高。病例以男性為主，占82.8%，年齡層集中在30至39歲。疾管署指出，本土病例感染與親密接觸有關者近4成，約36%，提醒民眾提高警覺，做好防護。

疾管署急性傳染病組長楊靖慧指出，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，其中包含本土病例447例、境外移入30例，為2017年至2025年同期最高。整體疫情自今年3月開始呈現上升趨勢，至今尚未趨緩，本土病例發病高峰多落在7至11月，每月病例數介於50至65例。從族群分布來看，男性仍是主要感染對象，占比高達82.8%，其中30至39歲最多，占36.2%，其次為20至29歲，占28.4%。疾管署分析，與生活型態及接觸行為有高度關聯。

A型肝炎與生活型態及接觸行為高度相關。楊靖慧表示，目前通報病例中，真正屬於群聚感染者僅為個位數，多數感染來源與親密接觸有關，占比接近4成。她提醒，雖A型肝炎雖多數可自行痊癒，但仍存在一定風險，特別是年長者或本身有慢性肝病的患者，可能併發猛爆性肝炎，嚴重時甚至危及生命，因此接種疫苗仍是目前最有效的預防方式。

楊靖慧補充，A型肝炎整體致死率並不高，約0.1%至0.3%，若未併發猛爆性肝炎，多數患者僅需支持性治療並充分休息，住院時間約需2週以上，仍可自然痊癒且可終身免疫，不會轉為慢性帶原，也不會演變成肝硬化或肝癌；不過一旦惡化為猛爆性肝炎，就可能造成嚴重肝功能衰竭，須進入加護病房治療，致死率會依患者年齡、是否合併慢性疾病及醫療支持條件而有所差異。

至於A肝怎麼傳染？楊靖慧說明，主要經由「糞口途徑」傳播，包括食用受病毒污染的食物或飲水，或與感染者發生親密接觸而感染。潛伏期約15至50天，平均為28至30天，常見症狀包含發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸。

