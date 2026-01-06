自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

跌倒意外「照」出癌！80多歲嬤揪出一家三口罹患肺癌

2026/01/06 14:47

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒提醒，民眾若早期篩檢發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒提醒，民眾若早期篩檢發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕根據衛生福利部死因統計，肺癌已連續逾21年蟬聯台灣癌症死亡首位，恩主公醫院指出，肺癌最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」，近期醫院有1家3口接連發現病灶的案例，關鍵就在「家族史警覺」，醫師提醒，若能早期篩檢發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織，搭配規律回診追蹤，有助於提升整體治療成效與生活品質。

　恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒表示，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的1種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加，據衛福部統計，2024年有逾1萬人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡數逐年攀升。

　他提到，1名80多歲女性因跌傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌而接受手術治療，家屬因此提高警覺，陸續接受LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢，其中2位50多歲的女兒也及早發現肺癌，3人皆在無明顯症狀的情況下被發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有生活功能。

　陳右儒指出，這類案例凸顯「家族史」在肺癌風險評估中的重要性，即使不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹患肺癌，就應提高警覺，與醫師討論是否適合接受篩檢。

　恩主公醫院表示，目前政府補助LDCT篩檢對象包含具肺癌家族史者（男性45至74歲、女性40至74歲，且父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌），以及重度吸菸者（50至74歲、平均每天吸菸包數X吸菸年數達到20，且戒菸未滿15年者）2類高風險族群，可依規定接受2年1次的LDCT檢查。

　陳右儒提醒，戒菸仍是守護肺部健康的首要行動，平時可透過規律運動，維持心肺功能。若工作環境可能接觸粉塵或揮發性化學物質，也應確實做好防護、正確配戴口罩，降低長期暴露風險。若有家族史或符合政府補助的民眾，建議主動了解LDCT篩檢資訊。

