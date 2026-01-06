自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》轉骨湯要喝嗎？中醫：看「骨齡」開處方更重要

2026/01/06 14:08

不少家長為了讓孩子長高一些，會購買轉骨湯給他們喝。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人在青少年時期多少聽過，或喝過「轉骨湯」，以回應父母希望孩子長高長壯，能與球星一樣高更好；中醫師張家誠在臉書粉專「張家誠中醫師—感受有品質的中醫」表示，「我的孩子是不是該喝轉骨湯了？」大概是診間裡焦慮的爸媽最常提出的問題。

其實，中醫的小兒轉骨是一門需要與時俱進的學問。隨著醫學實證的累積，我認為臨床上的轉骨治療，其實可以分為三個層級。你是屬於哪一種呢？

●亂槍打鳥型：這是我最不樂見的狀況。沒有經過評估與診斷，時間到了就隨便買成方來喝，這就像是閉著眼睛開車，運氣好沒事，運氣不好可能越補大麻煩。

●順勢而為型：依照孩子的「第二性徵」發育狀況（如變聲、初經）與生活作息來開藥。這是我過去幾年常用的模式，雖然安全，但還可以更精確。

●精準醫療型：這是目前我致力推廣的模式。除了問診，更必須參考「骨齡」狀況來量身打造處方。

張家誠表示，為什麼骨齡這麼重要？你可以把骨齡想像成一個孩子的「生長沙漏」。沙漏裡的沙子還剩下多少，代表孩子還有多少生長潛力。如果不看骨齡就亂補，對於 骨齡超前 的孩子來說，就像是強行把沙漏的孔挖大，雖然流速變快了（短時間長高），但沙子也瞬間流光了（生長板提早閉合），反而壓縮了最終的身高空間。

反之，若是骨齡遲緩，通常只要確認沒有內分泌疾病，家長反而不用擔心，這代表孩子的沙漏還很滿，只是流得比較慢，這時候只要吃好睡好，讓身體順其自然發育即可。「這也是為什麼我強調實證醫學的重要性。」

至於要怎麼看骨齡？張家誠表示，標準做法是到放射科，拍一張手部X光；近年則多了新選項：可以照超音波，即時看到生長板的狀況，減少輻射疑慮，讓中醫的轉骨治療有了客觀的數據支撐。

想要孩子長得好，不是急著喝藥，而是先看懂他的身體密碼。讓我們用理性的數據，給予孩子最溫暖的生長支持。

