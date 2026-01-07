健康網》首波寒流報到！ 國健署授4招防範「心」危機

國民健康署提醒，寒流來襲使得各地氣溫偏低，除做好保暖外，遵循少油、少鹽、少糖、高纖健康飲食原則，也能減少心血管負擔；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2026年新年到，今（6）日首波強烈冷氣團也報到。國民健康署提醒，寒流來襲使得各地氣溫偏低，心血管疾病患者、高齡長者、三高族群等，除應採取正確抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖外，日常也應定期健檢、透過科學算病系統預知疾病風險、飲食掌握少油、少鹽、少糖、高纖原則、每週維持規律運動，防範低溫帶來的心血管健康風險。

國民健康署於臉書專頁與網站「健康九九」發文指出，氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，易增加心血管急性發作風險。低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子，包括：缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸等問題。

請繼續往下閱讀...

對此，國民健康署提供以下4項生活習慣建議，呼籲天冷時同步做好保暖與健康管理，有助降低慢性病發生風險：

●定期健檢控制三高：國民健康署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，有助民眾定期健檢掌握自身的健康數據。

●科學算病知風險：透過「科學算病館」，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及心血管不良事件風險，提早調整生活習慣、預防疾病發生。

●健康飲食減少心血管負擔：遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖、高纖）」原則，避免過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。

●規律運動：每週累積150分鐘中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

國健署提醒，寒流期間應多留意家中長輩保暖狀況，一同做好保暖措施，才能健康度過新的一年。

