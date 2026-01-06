自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》入冬寒流報到 醫推「3暖工具」避免心血管風險

2026/01/06 12:08

寒流來襲，禦寒之道是顧好「頭、頸、腳」這3區塊，穿戴好帽子、圍巾、襪子才是保暖關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

寒流來襲，禦寒之道是顧好「頭、頸、腳」這3區塊，穿戴好帽子、圍巾、襪子才是保暖關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降，週三至週六（10日）清晨，強冷空氣籠罩，或將降至5度以下，成為入冬以來首波寒流。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，禦寒之道不是加厚外套，而是顧好「頭、頸、腳」這3區塊，也就是說這「三暖王」一顧好，身體就會有保暖的感受，也就是說，帽子、圍巾、襪子是保暖關鍵。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，民眾穿再厚，如果熱一直從「關鍵部位」漏掉，身體還是會判定你在受寒。你有沒有發現：「明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直冷起來？」原因就出在，沒有顧好身體部位最重要「三暖王」頭、頸、腳，這些部位是高密度血管神經叢處。穿戴好帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服有用。

對高風險族群，特別重要。研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險，尤其是針對高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病、高齡者等族群更要留意，對他們而言，保暖就是降低急性發作風險。

「頭、頸、腳」決定全身溫暖

黃軒表示，人體不是，只靠皮膚「量溫度」，還有靠「大腦+自律神經+血流回饋」來判斷，你的身體冷不冷，「頭、頸、腳」這3個散熱最快的地方，其實有共通點：血管密集；靠近重要神經或中樞；一冷，訊號會被放大解讀。他歸納3區塊保暖關鍵：

1.頭部：不是冷在皮膚，而是冷在中樞

頭部血流量高，靠近腦部溫控中樞。當頭部降溫，大腦會誤以為「核心體溫正在下滑」。全身血管立刻收縮，造成血壓上升，心臟被迫更用力工作，這也是為什麼冬天清晨、中風與心肌梗塞特別多。

2.頸部：自律神經的交通樞紐

頸部走的是頸動脈、迷走神經、交感神經叢。這裡一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡。沒有保暖的後果可能包括：心跳變快或不規則、血壓波動、頭暈、胸悶、心悸感增加。

3.腳部：最容易被忽略的「循環死角」

腳離心臟最遠，本來就是血液回流最辛苦的地方。一旦腳冷，血管收縮，回流更差，體溫調節效率下降。這時候，身體會選擇「保命模式」，犧牲末梢，保住核心，導致全身更冷、血壓更高、心臟更累的惡性循環。

黃軒提醒，使用帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服有用，帽子可避免大腦誤判你正受低溫，圍巾能減少自律神經被冷刺激，襪子改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。這「三暖王」是用最小成本，換最大生理穩定的做法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中