健康網》入冬寒流報到 醫推「3暖工具」避免心血管風險

寒流來襲，禦寒之道是顧好「頭、頸、腳」這3區塊，穿戴好帽子、圍巾、襪子才是保暖關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降，週三至週六（10日）清晨，強冷空氣籠罩，或將降至5度以下，成為入冬以來首波寒流。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，禦寒之道不是加厚外套，而是顧好「頭、頸、腳」這3區塊，也就是說這「三暖王」一顧好，身體就會有保暖的感受，也就是說，帽子、圍巾、襪子是保暖關鍵。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，民眾穿再厚，如果熱一直從「關鍵部位」漏掉，身體還是會判定你在受寒。你有沒有發現：「明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直冷起來？」原因就出在，沒有顧好身體部位最重要「三暖王」頭、頸、腳，這些部位是高密度血管神經叢處。穿戴好帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服有用。

對高風險族群，特別重要。研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險，尤其是針對高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病、高齡者等族群更要留意，對他們而言，保暖就是降低急性發作風險。

「頭、頸、腳」決定全身溫暖

黃軒表示，人體不是，只靠皮膚「量溫度」，還有靠「大腦+自律神經+血流回饋」來判斷，你的身體冷不冷，「頭、頸、腳」這3個散熱最快的地方，其實有共通點：血管密集；靠近重要神經或中樞；一冷，訊號會被放大解讀。他歸納3區塊保暖關鍵：

1.頭部：不是冷在皮膚，而是冷在中樞

頭部血流量高，靠近腦部溫控中樞。當頭部降溫，大腦會誤以為「核心體溫正在下滑」。全身血管立刻收縮，造成血壓上升，心臟被迫更用力工作，這也是為什麼冬天清晨、中風與心肌梗塞特別多。

2.頸部：自律神經的交通樞紐

頸部走的是頸動脈、迷走神經、交感神經叢。這裡一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡。沒有保暖的後果可能包括：心跳變快或不規則、血壓波動、頭暈、胸悶、心悸感增加。

3.腳部：最容易被忽略的「循環死角」

腳離心臟最遠，本來就是血液回流最辛苦的地方。一旦腳冷，血管收縮，回流更差，體溫調節效率下降。這時候，身體會選擇「保命模式」，犧牲末梢，保住核心，導致全身更冷、血壓更高、心臟更累的惡性循環。

黃軒提醒，使用帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服有用，帽子可避免大腦誤判你正受低溫，圍巾能減少自律神經被冷刺激，襪子改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。這「三暖王」是用最小成本，換最大生理穩定的做法。

