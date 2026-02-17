自由電子報
健康 > 心理精神

春節社交恐懼 醫提特殊兒家庭4大應對原則

2026/02/17 19:34

 

面對走春拜年、人際互動與外界眼光，身心科醫師李卓指出，只要大人願意多一點準備與理解，掌握應對原則，過年不必成為家庭的考驗。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節是親友團聚的重要時刻，對許多家有「特殊兒」的家庭而言，卻常伴隨高度壓力。面對走春拜年、人際互動與外界眼光，身心科醫師指出，特殊兒在陌生環境中更容易因感官敏感、社交焦慮或情緒調節困難而失去穩定，只要大人願意多一點準備與理解，掌握應對原則，過年不必成為家庭的考驗。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師李卓表示，許多家長會猶豫是否該帶特殊兒孩子出門，有些孩子會緊張到不敢說話、不敢上廁所，甚至出現情緒或行為失控，這是情緒過度負荷的反應，而不是故意搗亂。他提出春節期間特殊兒家庭的4大應對原則，協助家長更安心過節。

一、事先準備，為孩子建立安全感

建議過年前就與孩子一起「預演」即將發生的情境，例如會去哪些地方、會見到哪些人、親友可能會說什麼話，並清楚告訴孩子「遇到困難時爸媽會幫忙」。當孩子對流程與場景有心理準備，可有效降低未知帶來的焦慮。

二、不強迫孩子，家長負責社交緩衝

對社交焦慮、選擇性緘默或自閉症孩子而言，要求立刻打招呼或表現得體，只會讓壓力升高。建議家長可以代替孩子打招呼，並幫忙向親友解釋，幫孩子緩衝、解釋。打招呼不只一種方式，點頭、揮手、眼神示意都可以，社交是雙向又互相尊重的，不強迫任何一方。

三、父母顧好自己，為孩子擋下外界壓力

春節如果遇到親朋好友愛碎念愛比較，提醒家長要為孩子設下界線，必要時「擋子彈」，避免不當評論傷害孩子與家庭。重要的是，父母親要先照顧好自己，情緒穩定，好好陪伴孩子，孩子才能感到安全。

四、親朋好友以關心代替評論，勿過度干涉他人教養

呼籲親友在過年團聚時給予更多尊重與體貼，避免出現「你是不是沒有好好教？、「怎麼不去看醫師？」等指責或質疑，這類話語容易造成家長與孩子二度傷害。

李卓強調，每個孩子都不一樣，不一樣本身就是學習尊重的開始。春節不該成為孩子被比較或被評分的舞台，春節是家人彼此陪伴的時刻，只要多一點理解與支持，特殊兒也能擁有溫暖而自在的年節。 

