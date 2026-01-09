自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃冷凍麵包降低血糖波動？ 營養師解析背後原理

2026/01/09 07:22

很多民眾對麵包又愛又怕，擔心造成血糖震盪，專家建議，吃之前不妨把麵包冷凍起來，想吃時再烤一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

很多民眾對麵包又愛又怕，擔心造成血糖震盪，專家建議，吃之前不妨把麵包冷凍起來，想吃時再烤一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾對麵包又愛又怕，既喜歡它的口感，卻也擔心澱粉為主容易讓血糖震盪，專家分享有科學依據的好方法：把麵包冷凍起來。冷凍麵包會改變身體消化它的方式，其關鍵就在於「抗性澱粉」，這是一種特殊的膳食纖維，不容易在小腸中被消化，進而為腸道健康與血糖控制帶來益處。

EatingWell》報導，營養師艾比．夏普（Abbey Sharp）近期在「艾比的廚房」（Abbey’s Kitchen）分享一個方法：把麵包冷凍起來。當你將麵包冷凍後再解凍或烘烤，這個過程會改變麵包中澱粉的分子結構，使澱粉重新結晶，轉變成在小腸中較不容易被消化的形式，這種澱粉就稱為「抗性澱粉」。

這些新形成的抗性澱粉，會像膳食纖維一樣一路進入大腸。它不會迅速被分解成葡萄糖並吸收入血液中，而是成為腸道中有益菌的養分。這個看似簡單的動作，可能讓麵包中的一部分碳水化合物，轉化為類似益生元的食物，滋養腸道微生物群。

由於抗性澱粉不會被快速消化，它可能讓葡萄糖更緩慢、漸進地釋放到血液中。這代表你比較不容易出現血糖快速飆升，或是在高碳水飲食後常見的血糖大起大落。當然，每個人的身體對食物的反應不同，在完全依賴這個「廚房小技巧」前，仍建議先與醫療專業人員討論。

2008年一項研究發現，將白吐司冷凍後再烘烤，相較於直接食用新鮮白吐司，能降低受試者的升糖反應。即使是直接烘烤新鮮麵包，也有正面效果，但「先冷凍、再烘烤」的組合，帶來的效果最為明顯。不過，要留意的是，這項研究的受試人數不多，仍需要更多研究進一步驗證。

一項 2015 年的研究探討了烹調與冷凍循環對全麥麵粉的影響，結果發現，這樣的處理方式能提高抗性澱粉含量，並在發酵過程中促進有益短鏈脂肪酸的生成。這意味著，透過冷凍麵包，可能主動滋養腸道中的「好菌」。

民眾買到新鮮麵包後，為了方便起見，冷凍前先切片，想吃的時候，你可以每次只取需要的片數，放進烤麵包機或烤箱烤一下就行，仍得留意儲存方法。

然而，該報導仍強調，要注意冷凍只是整體策略中的一個工具，這個簡單的步驟並非改善血糖控製或腸道健康的靈丹妙藥。日常應包括均衡飲食和大量營養豐富的食物，例如，水果和蔬菜。由於個別反應不同，請務必考慮自身獨特需求，並諮詢醫療保健專業人員。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中