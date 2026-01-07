自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》皮膚乾到不行？ 百萬網紅醫：問題未必在保養

2026/01/07 06:18

即使擦乳液、洗澡後立刻保濕，皮膚仍乾癢、脫屑，甚至龜裂，小心是身體發出警訊；示意圖。（圖擷取自freepik）

即使擦乳液、洗澡後立刻保濕，皮膚仍乾癢、脫屑，甚至龜裂，小心是身體發出警訊；示意圖。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬後冷氣團一波波報到，台灣冬季常見「濕冷交加」的天氣型態，不少民眾發現，明明乳液越擦越厚、洗澡後立刻保濕，皮膚仍乾癢、脫屑甚至龜裂。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）提醒，皮膚長期乾燥不一定只是保養沒做好，有時反而是身體內在健康發出的警訊。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在影片「當保濕霜不再足以改善皮膚乾燥時」指出，皮膚就像是身體的「健康窗口」，會反映甲狀腺、荷爾蒙、血糖、營養狀態與血液循環等內在系統的變化。當皮膚屏障受損，水分流失速度大於保留能力，即使外擦再多保濕品，也只能短暫改善，無法解決根本問題。

濕冷天氣加劇乾燥　不只因為缺水

台灣冬天氣溫不一定極低，但濕度高、日夜溫差大，加上東北季風影響，容易讓皮膚屏障功能變差。德瑞醫師強調，許多人誤以為「皮膚乾＝水喝不夠」，其實即便每天大量補水，若皮膚本身鎖水能力下降，水分仍會快速流失。

她指出，年齡增加、頻繁熱水洗澡、長時間待在冷氣或暖氣環境，都可能讓皮膚屏障變得脆弱，而這時若合併某些內科問題，乾燥情況往往更明顯。

乾燥肌背後　可能藏著這些健康問題

德瑞醫師表示，多種內在疾病都可能以「皮膚乾燥」作為早期表現。像是甲狀腺功能低下者，常出現皮膚粗糙、脫屑、冰冷，甚至合併疲勞、怕冷、體重變化與掉髮，特別是眉毛外側變稀疏。

荷爾蒙變化也是關鍵因素之一。更年期女性因雌激素下降，皮膚容易乾燥、發癢、失去彈性，若同時感到私密處乾澀，通常與荷爾蒙失衡有關；長期壓力或使用類固醇，則可能因皮質醇異常，讓皮膚變薄、乾裂。

此外，血糖控制不佳的糖尿病患者，因神經與血液循環受影響，常見小腿、足部皮膚乾裂、變厚，傷口也較不易癒合；缺乏維生素A、必需脂肪酸、鐵或鋅，也都可能讓皮膚變得乾燥、粗糙，甚至出現特定部位反覆龜裂。

血糖控制不佳的糖尿病患者，因神經與血液循環受影響，常見小腿、足部皮膚乾裂、變厚，傷口也較不易癒合；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

血糖控制不佳的糖尿病患者，因神經與血液循環受影響，常見小腿、足部皮膚乾裂、變厚，傷口也較不易癒合；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

出現裂縫出血、掉髮　別只擦乳液

德瑞醫師提醒，若皮膚乾燥同時合併全身性脫屑、嚴重夜間搔癢、裂縫出血、傷口久未癒合，或伴隨疲勞、掉髮、體重異常變化，就不該只靠保養品硬撐，應盡早就醫評估。

她指出，皮膚科醫師會透過觀察皮膚分布模式、詢問病史，必要時安排抽血檢查甲狀腺功能、血糖、鐵或鋅等指標，並視情況轉介內科，共同找出真正原因。

冬季護膚3重點　先修復屏障

在日常保養上，德瑞醫師建議，冬天應選擇質地較厚、含神經醯胺、尿素或甘油的保濕產品，洗澡後「60秒內」在皮膚仍微濕時立即塗抹，有助提升鎖水效果；同時避免過熱的洗澡水，必要時使用加濕器，並從飲食中補充健康脂肪，如魚類、堅果與亞麻籽。

她強調，皮膚乾燥就像植物葉子枯萎，外噴水只能暫時止渴，真正的關鍵仍在「根部」是否健康。當保濕怎麼做都沒改善，或許正是身體提醒你，該回頭檢查內在狀態的時候。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中