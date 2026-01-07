健康網》皮膚乾到不行？ 百萬網紅醫：問題未必在保養

即使擦乳液、洗澡後立刻保濕，皮膚仍乾癢、脫屑，甚至龜裂，小心是身體發出警訊；示意圖。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬後冷氣團一波波報到，台灣冬季常見「濕冷交加」的天氣型態，不少民眾發現，明明乳液越擦越厚、洗澡後立刻保濕，皮膚仍乾癢、脫屑甚至龜裂。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）提醒，皮膚長期乾燥不一定只是保養沒做好，有時反而是身體內在健康發出的警訊。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在影片「當保濕霜不再足以改善皮膚乾燥時」指出，皮膚就像是身體的「健康窗口」，會反映甲狀腺、荷爾蒙、血糖、營養狀態與血液循環等內在系統的變化。當皮膚屏障受損，水分流失速度大於保留能力，即使外擦再多保濕品，也只能短暫改善，無法解決根本問題。

濕冷天氣加劇乾燥 不只因為缺水

台灣冬天氣溫不一定極低，但濕度高、日夜溫差大，加上東北季風影響，容易讓皮膚屏障功能變差。德瑞醫師強調，許多人誤以為「皮膚乾＝水喝不夠」，其實即便每天大量補水，若皮膚本身鎖水能力下降，水分仍會快速流失。

她指出，年齡增加、頻繁熱水洗澡、長時間待在冷氣或暖氣環境，都可能讓皮膚屏障變得脆弱，而這時若合併某些內科問題，乾燥情況往往更明顯。

乾燥肌背後 可能藏著這些健康問題

德瑞醫師表示，多種內在疾病都可能以「皮膚乾燥」作為早期表現。像是甲狀腺功能低下者，常出現皮膚粗糙、脫屑、冰冷，甚至合併疲勞、怕冷、體重變化與掉髮，特別是眉毛外側變稀疏。

荷爾蒙變化也是關鍵因素之一。更年期女性因雌激素下降，皮膚容易乾燥、發癢、失去彈性，若同時感到私密處乾澀，通常與荷爾蒙失衡有關；長期壓力或使用類固醇，則可能因皮質醇異常，讓皮膚變薄、乾裂。

此外，血糖控制不佳的糖尿病患者，因神經與血液循環受影響，常見小腿、足部皮膚乾裂、變厚，傷口也較不易癒合；缺乏維生素A、必需脂肪酸、鐵或鋅，也都可能讓皮膚變得乾燥、粗糙，甚至出現特定部位反覆龜裂。

出現裂縫出血、掉髮 別只擦乳液

德瑞醫師提醒，若皮膚乾燥同時合併全身性脫屑、嚴重夜間搔癢、裂縫出血、傷口久未癒合，或伴隨疲勞、掉髮、體重異常變化，就不該只靠保養品硬撐，應盡早就醫評估。

她指出，皮膚科醫師會透過觀察皮膚分布模式、詢問病史，必要時安排抽血檢查甲狀腺功能、血糖、鐵或鋅等指標，並視情況轉介內科，共同找出真正原因。

冬季護膚3重點 先修復屏障

在日常保養上，德瑞醫師建議，冬天應選擇質地較厚、含神經醯胺、尿素或甘油的保濕產品，洗澡後「60秒內」在皮膚仍微濕時立即塗抹，有助提升鎖水效果；同時避免過熱的洗澡水，必要時使用加濕器，並從飲食中補充健康脂肪，如魚類、堅果與亞麻籽。

她強調，皮膚乾燥就像植物葉子枯萎，外噴水只能暫時止渴，真正的關鍵仍在「根部」是否健康。當保濕怎麼做都沒改善，或許正是身體提醒你，該回頭檢查內在狀態的時候。

