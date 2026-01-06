臉上黑斑竟是皮膚基底細胞癌 日常防曬可降低癌變機率

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕75歲陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意；直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往醫院皮膚科門診就醫確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術，術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，降低復發風險。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源說，根據國民健康署公布資料顯示，皮膚癌在台灣10大癌症中排名第8位，雖相較其他器官罹癌率為低，卻是近年發生率上升最快的5大癌症之一，台灣每年約有3600人新診斷為皮膚癌，皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。

請繼續往下閱讀...

廖澤源指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，「高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。

他進一步說明，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。然而，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口，若民眾未加以留意，容易錯失治療的最佳時機。

辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化，臨床上，會先由醫師進行視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6mm、外觀不斷變化，包含隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀。必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。

皮膚鏡檢查畫面下的病灶，可見輻條狀區域、藍白面紗、腫瘤潰瘍等基底細胞癌典型特徵。（台北慈濟醫院提供）

陳先生右臉出現黑色斑塊（左），切片檢驗確診為基底細胞癌。（台北慈濟醫院提供）

陳先生接受皮膚腫瘤廣泛性切除手術，術後恢復良好，目前僅需做好日常防曬避免復發。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法