健康網》3條止痛藥膏害阿嬤差點洗腎 藥師：外用藥擦出2種腎病

〔健康頻道／綜合報導〕別小看這一條不起眼的「止痛藥膏（piroxicam gel）」，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，它竟偷偷在傷害腎，74歲阿嬤6週內呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L）。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，這些都是典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。起初老太太被診斷為泌尿道感染，給予抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，3天後被緊急轉送至大醫院。

醫師觀察她的狀況後，進一步檢查發現，她有明顯的腎間質性腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這種情況相當不尋常。兩種不同型態的腎臟病變竟同時出現，醫師因此要求阿嬤把所有藥物都停掉，沒想到腎功能仍持續惡化，甚至一度評估需要洗腎。

後來，護理人員在阿嬤病房的櫃子裡發現了一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹藥膏於肩膀與背部，來緩解肌肉痠痛。短短6週內，她竟用掉3條、每條60克的大管藥膏，且每天都擦2次以上，終於揪出真正元凶。

洪正憲表示，阿嬤停擦藥後，約3週水腫明顯消退，尿蛋白大幅下降，腎功能也幾乎恢復正常。外用藥膏只要依照指示使用，整體來說是安全的，但不少人心裡會想：「只是擦一擦，應該沒關係吧？」然而事實上，外用藥並非完全不會被人體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積劑量往往超乎想像。

