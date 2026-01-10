自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》3條止痛藥膏害阿嬤差點洗腎 藥師：外用藥擦出2種腎病

2026/01/10 11:13

健康網》3條止痛藥膏害阿嬤差點洗腎 藥師：外用藥擦出2種腎病

74歲阿嬤6週內抹完3條止痛消炎藥膏，結果差點洗腎。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，外用止痛藥膏並非「擦越多越有效」，民眾務必依照仿單或專業人員指示使用，若出現水腫、呼吸喘或尿量改變，應盡速就醫。（取自洪正憲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕別小看這一條不起眼的「止痛藥膏（piroxicam gel）」，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，它竟偷偷在傷害腎，74歲阿嬤6週內呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L）。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，這些都是典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。起初老太太被診斷為泌尿道感染，給予抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，3天後被緊急轉送至大醫院。

醫師觀察她的狀況後，進一步檢查發現，她有明顯的腎間質性腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這種情況相當不尋常。兩種不同型態的腎臟病變竟同時出現，醫師因此要求阿嬤把所有藥物都停掉，沒想到腎功能仍持續惡化，甚至一度評估需要洗腎。

後來，護理人員在阿嬤病房的櫃子裡發現了一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹藥膏於肩膀與背部，來緩解肌肉痠痛。短短6週內，她竟用掉3條、每條60克的大管藥膏，且每天都擦2次以上，終於揪出真正元凶。

洪正憲表示，阿嬤停擦藥後，約3週水腫明顯消退，尿蛋白大幅下降，腎功能也幾乎恢復正常。外用藥膏只要依照指示使用，整體來說是安全的，但不少人心裡會想：「只是擦一擦，應該沒關係吧？」然而事實上，外用藥並非完全不會被人體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積劑量往往超乎想像。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中