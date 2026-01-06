健康網》怕洗腎卻傷它最深 營養師列十大NG行為

許多台灣人怕走上洗腎之路，但營養師陳怡婷發現從日常生活習慣到飲食卻有很多NG的地方。圖為示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕目前台灣洗腎人口共約5至6萬人，而健保每年花費約350億元在洗腎相關醫療項目上。營養師陳怡婷指出，許多人一聽到「洗腎」就聞之色變，卻往往忽略日常生活中真正該做的護腎行為。

傷腎NG行為，陳怡婷近日在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，腎臟並不是突然壞掉的，而是在每天的飲食選擇與生活習慣中，一點一滴被消耗、累積傷害。

陳怡婷列出「傷腎 NG行為」，你中了幾項？

●重口味、愛喝湯：

重鹹、淋醬、火鍋湯、濃湯、高湯，

不只鈉含量高，還常伴隨高普林、高磷，容易造成水腫、高血壓、痛風，腎臟首當其衝。

●加工品、添加物吃太多：

香腸、培根、火腿、肉鬆、鹹魚、火鍋料、零食，鈉、糖、磷酸鹽與添加物長期累積，對腎臟是慢性傷害。

●嗜甜，血糖失控：

含糖飲料、甜點、餅乾吃不停，不只增加糖尿病風險，也會間接加速腎臟退化。

●高油飲食，血脂失控：

炸物、肥肉、爌肉、動物皮，讓體重與血脂一起失控，也讓腎臟負擔加重。

●不愛喝水：

水喝太少，尿量下降，毒素濃度升高，結石、泌尿道感染風險也跟著上升。

●濫用藥物、藥膳、保健品：

亂補、亂吃、來源不明，藥物交互作用與腎毒性，常常被忽略。

●抽菸與暴露菸害：

一手菸、二手菸、三手菸，不只傷心血管，也明確傷腎。

●憋尿、不良排尿習慣：

長期憋尿可能造成尿液逆流，增加腎臟感染與發炎風險。

●熬夜、久坐不動：

睡眠不足會影響內分泌與血壓，久坐缺乏運動則讓代謝症候群找上門。

●暴飲暴食、飲食失衡：

短時間大量攝取高鈉、高油、高醣、高蛋白，腎臟真的會「超時加班」。

