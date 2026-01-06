健康網》不算一下魚油濃度就吞 醫：下肚恐是沙拉油

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分析魚油計算濃度的方法，他表示，濃度不到80%就不要硬吃；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕快去翻自己買回來的魚油，若濃度不到80%，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，「你可能只是在吞進沙拉油，也不是愈大顆就愈好」，他說明，要看一下成分EPA和DHA的濃度，若含量很低，效能真的很差。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，教戰魚油濃度怎麼算：一顆1000mg的魚油，如果EPA只有200mg、DHA只有100mg，加起來才300mg，這代表這顆魚油的濃度只有30%，研究顯示，80%濃度以上的才比較有效。

林軒任引用2025年11月刊登於《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的PISCES研究指出，每天服用4公克的高濃度魚油，能讓心血管事件風險大幅降低43%，而且沒有增加出血風險，對腎友來說是極大的鼓舞。

不過，林軒任提醒，這項研究目前的對象主要是西方人，至於東方人的體質和耐受度是否完全相同，還需要更多在地證據。不過在腎臟病相關的小型實驗中，確實改善皮膚搔癢症或心血管相關問題，雖然大型人體試驗還需要5至10年的時間來驗證，但目前看到的跡象是樂觀的。

林軒任也指出，過去有一項魚油試驗，選用安慰劑是「礦物油」，結果礦物油反而對身體有害，這就讓魚油看起來「超級強」。而這次的研究選了玉米油作為對照組，因為玉米油已被證實對人體無害，也不會增加心血管風險，這就像是找一個真正的「平民」來跟「英雄」比，如果魚油還能贏，那才是真的有實力。

而且這次研究中看到的「混合型魚油（EPA＋DHA）」在洗腎病人身上也有成效，包含1.6公克EPA與0.8公克DHA，這跟過去心臟科推崇的「純EPA」不太一樣，非常值得我們繼續追蹤。

