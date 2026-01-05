健康網》安聖基噎到不治 吳若權用「哈姆立克」60秒搶回90歲母的命

吳若權在90歲母親發生噎到憾事，他記起「哈姆立克」急救法，60秒內救回母親。（取自吳若權臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕南韓國民影帝74歲安聖基走過血癌，卻因在家中進食不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救；無獨有偶的是，名作家吳若權的90歲母親在吃貢丸時噎到，幸好兒子有學過「哈姆立克」急救法，60秒內救回老母親；根據台北市消防局衛教資料指出，只要哽塞約4分鐘未處置，病人將經歷窒息、腦損傷或者死亡。

長者、重大疾病者、幼兒都是發生異物哽塞高危險群。安聖基自2019年血癌確診後，身體一直很虛弱，他的抗癌史很艱辛；吳若權在臉書披露母親向來愛吃貢丸，常因看到飯桌上沒有而悶悶不樂，因此，吳家桌上必備。

吳若權回憶，母親一如往常喝湯吃貢丸，一不小心居然噎到，想咳卻咳不出，剎那間，滿臉通紅，幾乎無法呼吸。吳若權見狀馬上施以學過「哈姆立克」急救法，他先鼓勵母親自主咳嗽，再以弓箭步從後面環抱擠壓，真的是分秒必爭搶救。

南韓國民影帝74歲安聖基走過血癌，卻因在家中進食不慎噎到昏倒。台北市消防局指出，搶救黃金治療時間只有4分鐘。（歐新社）

吳若權的母親在經歷驚恐的搶救後，吐出一句話：「中風、罹癌這些大病都沒死，如果死於噎到，那就太可惜了。」說完後，母子還大笑一場。

北市消防局指出，若病人輕微哽到仍能有力地咳嗽，則鼓勵他用力咳嗽，切勿干擾他，並馬上撥打119啟動緊急醫療救護。若病人演變成嚴重呼吸道哽塞時，像是咳不出聲、呼吸困難、出現喘鳴聲、發紺或意識改變，則開始以哈姆立克法急救，直到異物被咳出為止。

若在無人在場時發生噎到又咳不出來，可做以下自救動作：

1.一手握拳，拳頭拇指側抵住自己的上腹部，位置約在肋骨架下方、肚臍上方。

2.另一手抓緊握拳的手，兩手迅速向後上方施力。

3.重複步驟第2個動作，直到呼吸道異物排出為止。

北市消防局提醒，將自己往前傾，倚靠在一個固定水平的物體上例如椅背、桌緣。然後把上腹部抵在邊緣，上半身快速鉛直向下壓。重複動作直到呼吸道異物排出為止。

