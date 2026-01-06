自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蛋炒飯是碳水炸彈？ 名醫推加蘑菇、茼蒿穩糖騙過大腦

2026/01/06 12:36

科博特診所院長劉博仁表示，很多人害怕吃炒飯，覺得是碳水炸彈加上高油高鹽，只要製作時減飯多添加膳食纖維，也能降低升糖指數。（圖擷取自劉博仁臉書）

科博特診所院長劉博仁表示，很多人害怕吃炒飯，覺得是碳水炸彈加上高油高鹽，只要製作時減飯多添加膳食纖維，也能降低升糖指數。（圖擷取自劉博仁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕擔心血糖失控的你，是否總是不敢吃炒飯？科博特診所院長劉博仁表示，很多人害怕吃炒飯，覺得是碳水炸彈加上高油高鹽，吃完血糖飆升又容易想睡。他指出，其實只要製作時減飯、增加高麗菜、蘑菇、杏鮑菇與茼蒿的份量，利用膳食纖維騙過大腦，便可降低整餐的升糖指數。

愛吃蛋炒飯又怕高油高鹽？劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文指出，其實炒飯未必是碳水炸彈，推薦加入大量高麗菜、蘑菇與杏鮑菇，便可製作出改良版的炒飯。這不僅僅是為了口感，更是一個健康的策略：利用菇類Q彈的嚼勁來欺騙大腦，增加咀嚼次數，同時使用蔬菜的膳食纖維去包覆米飯，大幅降低整餐的升糖指數 （GI值）。

此外，劉博仁提及，這道「偷天換日」的配料邏輯，也能讓蛋炒飯變身為營養均衡的抗炎料理。尤其最後起鍋前，額外添加茼蒿。這種自帶香氣的深綠色蔬菜，富含鉀離子與維生素A，也是這碗改良版炒飯的關鍵營養，不僅可幫助代謝多餘鹽分，還能保護黏膜健康。

劉博仁總結指出，這盤改良版蛋炒飯，具有3大特色，包括：1.減飯增菜，降低熱量密度。2.菇類多醣體滋養腸道好菌。3.綠色葉菜補足微量元素與抗氧化力。

他並特別強調，健康飲食其實未必清淡無味，其實只要選對食材，簡單一碗炒飯，也能吃得滿足無負擔。

