健康網》腸道免疫力靠吃 營養師推「黃金早餐」3組合養好菌

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？腸道不僅是消化器官，更是人體最大的免疫器官。營養師楊斯涵表示，想要每天排便順暢、氣色好、提升免疫力，關鍵就在於養好腸道菌相。特別是每天的第一餐，也是啟動腸道運作的最佳時機。推薦自製綠拿鐵、台式五穀糙米飯定食、外食超商食品等3種不同早餐黃金組合，讓你吃出好菌更健康。

想養菌，早餐到底該怎麼吃？對此，楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」特別整理出在家自製與外食便利的3種組合，重點在於補充足夠的益生菌食物「膳食纖維」和「好菌」。建議可視個人需求攝取，輕鬆打造腸道免疫力。

提案1：高效綠拿鐵（Green Smoothie）

綠拿鐵是養菌神器，適合忙碌早晨、想快速補充大量蔬果纖維的你，但切記要喝對方法。黃金比例為燙過的蔬菜2：水果1，想要營養升級，可加一匙好油，如奇亞籽、堅果，和一份蛋白質，如無糖豆漿、水煮蛋。並提醒千萬不要濾渣，因為那些渣渣才是腸道菌最愛的糧食。

提案2：台式五穀糙米飯定食

適合喜歡吃熱食、需要飽足感，同時也方便在家準備的你。建議把白飯換掉，改選五穀糙米飯。如果稍微放涼吃，還能產生更多抗性澱粉，直達大腸餵養好菌。再搭配一碗味噌湯、納豆或泡菜，直接補充天然益生菌。此外，別忘了補充深色蔬菜，特別推薦黑木耳或秋葵，水溶性纖維讓排便更順暢。

提案3：外食族超商便利組合

適合趕上班、依賴便利商店的外食族，可挑選帶皮烤地瓜或五穀飯糰做為優質主食，補充維生素B群與纖維。另可搭配無糖優格或無糖豆漿，補充好菌蛋白，再隨手帶一盒生菜沙拉或一根香蕉，加強攝取纖維。

楊斯涵叮嚀，養好菌的多樣性是關鍵，每天盡量吃不同顏色的食物，餵養不同種類的好菌。另，水分攝取充足，尤其吃高纖維飲食一定要多喝水，不然反而易便秘。此外，應避開加工品，少吃培根、火腿、精緻甜點，因為這些是壞菌的最愛。

