健康網》靠喝水能養生？ 中醫揭：別錯過3個「黃金時段」

〔健康頻道／綜合報導〕我們每天喝水，然而，原來喝水也有吉時良辰？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠建議，跟著「經絡運行」喝水，效果更加倍，不妨把握以下這3個「黃金時段」，能讓每一杯水都變成養生良藥。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，從中醫的角度來看，中醫經典《素問．經脈別論篇》提到：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾...通調水道，下輸膀胱。」這意味著，水喝進去後，需要透過肺、脾、腎合作，才能真正滋潤全身，最後才能將廢物排出體外。

3個喝水的「黃金時段」

許詠棠說明，只要把握以下這3個「黃金時段」，就能讓每一杯水都變成養生良藥：

●05:00 - 07:00「卯時．大腸經」

這是排毒時刻，剛起床是腸胃開始蠕動的時候，這時喝一杯溫開水，就像幫腸道洗澡，能喚醒身體陽氣，把累積了一整夜的廢物順利排出。

●09:00 - 11:00「巳時．脾經」

這是運化時刻，也就是脾胃運化功能最強的時候，適量補充水分並配合簡單活動，能幫助營養吸收。許詠棠叮嚀，此時要「慢慢喝」，不要大口灌流，以免傷了脾胃之氣。

●15:00 - 17:00「申時．膀胱經」

這是代謝時刻，是身體代謝排毒的高峰期，也是喝「下午茶水」的最佳時間， 多喝水可以促進排尿，加速體內毒素與火氣排出，是預防泌尿道感染的好時機。

如果民眾覺得白開水沒味道，許詠棠建議可以加點「天然好料」：

1.檸檬（酸甘化陰）

●功效：生津健脾、止咳化痰。

●優點：青色入肝，疏肝解鬱；富含維生素 C，抗氧化又美顏。

2.紅豆/黑豆

●功效：滋補強壯、利水除濕。

●優點：紅豆入心，帶動血液循環；黑豆入腎，加強水分代謝。

3.蜂蜜

●功效：清熱補中、潤燥止痛。

●優點：潤肺止咳、滑腸通便，特別適合便秘或乾咳的人。

