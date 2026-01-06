自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》寒流不只威脅心血管 醫點名4眼疾風險也上升

2026/01/06 11:18

珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺指出，寒流來襲時因氣溫降、血管收縮等，易發生各種眼疾，嚴重者甚至恐引發失明，不可輕忽；情境照。（圖取自freepik）

珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺指出，寒流來襲時因氣溫降、血管收縮等，易發生各種眼疾，嚴重者甚至恐引發失明，不可輕忽；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團來襲，氣溫直直落。除了體感溫度下降易引發心血管疾病，也要當心其他疾病風險。珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺分享，近期許多患者因眼睛紅而就醫求診，提醒天冷時，易導致眼中風、結膜下出血、虹彩炎、急性青光眼等眼疾發作，須特別留意勿輕忽，才能健康度過寒流。

王孟祺於臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指出，寒流來襲時，因氣溫驟降、血管收縮、交感神經受刺激及免疫系統失衡，容易出現各種眼疾。有些症狀輕微但惱人，也有緊急危險的視力殺手。

天冷易致4眼疾

以眼中風來說，典型特徵是無痛、單眼視力突然模糊，或者視野突然黑一塊或整片看不見。尤其是三高控制不良或有心血管疾病的長輩們須特別注意，提醒要視為急症趕快就醫。

另一種是看起來可怕、但大多無害的「結膜下出血」，因眼睛很紅，看起來好像很嚴重，其實只是結膜上的微血管因血壓變化、搓揉、腹部憋氣用力等，造成血管破裂出血；即使不治療，血塊也會慢慢吸收。此外，也有些人因為服用阿司匹靈或抗凝劑而容易結膜下出血。

另，工作較忙、壓力大、熬夜加上氣溫低，病毒活躍容易感冒，且很多人喜歡吃薑母鴨、羊肉爐等進補，造成免疫系統不穩定，則可能導致虹彩炎復發。患者常會眼睛脹痛、黑眼珠旁充血、畏光、出現不等程度的視力模糊，但不會有太多分泌物。這也是必須趕快治療的眼疾，以免惡化留下後遺症。

此外，冷天還可能造成急性失明的急性青光眼發作，出現眼睛劇烈脹痛、視力模糊、伴隨頭痛、噁心想吐等症狀，有時可能會誤認為是腸胃型感冒而跑錯科，延誤治療而導致失明。若有類似症狀，尤其是女性、年長者、遠視眼、有白內障者等，須特別小心防範。

醫推護眼6撇步

另，王孟祺也分享天冷時保養眼睛6種方法如下：

1. 控制三高，這是預防眼中風最關鍵的因素。天冷時血壓容易波動，務必按時服藥並監測血壓。

2.多忌口勿過度進補。

3.不熬夜不過勞，讓免疫系統休息。

4.眼部保暖與防風，尤其騎機車或在戶外風大時，應配戴全罩式安全帽或包覆性好的墨鏡、防風鏡，減少冷風直接吹襲防乾眼。另，也可熱敷促進血液循環並舒緩乾眼，但若眼睛充血發炎或過敏癢時，不可熱敷，應改為冰敷。

5.注意室內濕度，如果有開暖氣或電暖爐，建議在室內放一杯水，避免空氣過度乾燥引發乾眼。

6.多眨眼、喝水，保持身體水分充足，並有意識地多眨眼以分泌淚液。

