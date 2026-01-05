自由電子報
健康 > 杏林動態

農曆年前常見缺血危機 獅子會「重賞」鼓勵挽袖

2026/01/05 16:38

歸仁獅子會持續舉辦公益捐血，準備豐富的贈品，鼓勵民眾挽袖，紓解缺血危機，救人一命。（記者吳俊鋒攝）

歸仁獅子會持續舉辦公益捐血，準備豐富的贈品，鼓勵民眾挽袖，紓解缺血危機，救人一命。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕每到農曆春節前，常見缺血危機，台南市歸仁獅子會發起全新年度的公益捐血活動，本月11日登場，除了準備禮券、關廟麵等贈品之外，還加碼送電風扇，祭出「重賞」，鼓勵民眾踴躍挽袖，救人一命。

活動以「獅子有愛、捐血有情」為主題，今天在新豐高中舉辦行前宣傳，號召各界熱情響應，11日一起來參與，挽袖做公益。

歸仁獅子會長詹凱元說，每年春節前夕，醫療用血大增，近來冷氣團持續報到，低溫讓民眾不想出門，捐血意願降低，因些冬季缺血情況特別嚴重。

詹凱元指出，為能及時籌備充足血源，歡迎大家11日到新豐高中參加，現場有4輛捐血車提供服務；歸仁獅子會迄今已經連續22年攜手企業界、機關團體，配合台南捐血中心「捐血月」，擴大舉辦捐血活動，籲請熱心民眾發揮愛心。

歸仁獅子會捐血活動總幹事鄭樫峯表示，前2年的活動，總共獲捐逾3670袋鮮血，救人無數，希望11日當天可以再創紀錄。

鄭樫峯提到，捐血250cc就贈送全聯禮券100元與關廟麵1份，捐血500cc者，每人加碼1台14吋電風扇，限量300台，而捐血民眾憑券可兌換果凍包、大坑休閒農場門票等，限量1000份。

當天活動現場也安排免費的紫微斗數、奇門遁甲、姓名學、卜卦、八字、命理，以及奧修禪塔羅等，還有法律諮詢、眼部撥筋&溫罐，並邀請米蘭時尚髮型專業團隊進行義剪。

現場還有「台南市救難協會」指導緊急逃生、高空垂降等技術，歸仁獅子會歡迎民眾前往體驗。

