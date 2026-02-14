自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

春節常備藥不可少 居家、出遊備妥「5種藥」最保險

2026/02/14 17:12

藥師建議，民眾可在家中準備止痛退燒、腸胃道、過敏相關藥物，出遊時可攜帶外傷用的藥膏與消毒棉片；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥師建議，民眾可在家中準備止痛退燒、腸胃道、過敏相關藥物，出遊時可攜帶外傷用的藥膏與消毒棉片；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節期間，醫療院所開診率不如平時，若身體突然覺得不舒服，想找醫師也得花上不少時間。藥師提醒，民眾可在家中準備止痛退燒、腸胃道、過敏相關藥物，出遊時可攜帶外傷用的藥膏與消毒棉片，以備不時之需，但若初步用藥觀察後，症狀仍沒有改善，建議還是要到基層醫療院所就醫。

藥師李懿軒說，雖健保署鼓勵醫療院所今年春節期間開診，持續提供醫療服務，六都則總計有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」可協助民眾處理外傷與其他急症，但有時難免還是會出現不方便就醫的情況，因此建議民眾還是要在家裡自備基本的藥品。

李懿軒表示，春節期間天氣寒冷，有時難免會出現感冒的情況，因此首先要準備的是止痛、退燒藥品，在沒有藥物過敏史的前提下，可以準備乙醯胺酚、布洛芬等止痛藥品，但有心血管疾病、腎臟功能不佳者，使用時要特別小心。

此外，李懿軒建議，家中也可以準備腸胃道相關藥物，比如消化酵素、止瀉藥、抗脹劑等，如果擔心春節吃太好、出現胃食道逆流的情況，也可以準備治酸劑等可中和胃酸的藥品。

李懿軒也提到，容易過敏的民眾也千萬別忘了抗過敏用藥，尤其春節期間天氣寒冷，鼻子容易出現過敏症狀，此時鼻噴劑、綜合感冒藥都可以派上用場，容易皮膚過敏的民眾也可以準備一些外用藥膏，但如果在家用藥之後，症狀仍沒有緩解，還是建議民眾前往診所或UCC就診。

另針對規劃出遊的家庭，李懿軒指出，民眾可以帶一些蚊蟲咬傷的藥膏、優碘棉片等防範未然，慢性病患者則務必記得把平時的慢性用藥帶在身邊，並記得規律用藥，有孩童的家庭還可以準備退熱、退燒、止痛，或腸胃道相關症狀的藥水。

不過，每個家庭的需求各有不同，李懿軒說，民眾可以善用住家周邊的藥局，向藥師詳細說明自己的需求，按照藥師的推薦準備家裡的常備用藥，是最穩妥的作法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中