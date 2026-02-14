春節常備藥不可少 居家、出遊備妥「5種藥」最保險

藥師建議，民眾可在家中準備止痛退燒、腸胃道、過敏相關藥物，出遊時可攜帶外傷用的藥膏與消毒棉片；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節期間，醫療院所開診率不如平時，若身體突然覺得不舒服，想找醫師也得花上不少時間。藥師提醒，民眾可在家中準備止痛退燒、腸胃道、過敏相關藥物，出遊時可攜帶外傷用的藥膏與消毒棉片，以備不時之需，但若初步用藥觀察後，症狀仍沒有改善，建議還是要到基層醫療院所就醫。

藥師李懿軒說，雖健保署鼓勵醫療院所今年春節期間開診，持續提供醫療服務，六都則總計有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」可協助民眾處理外傷與其他急症，但有時難免還是會出現不方便就醫的情況，因此建議民眾還是要在家裡自備基本的藥品。

請繼續往下閱讀...

李懿軒表示，春節期間天氣寒冷，有時難免會出現感冒的情況，因此首先要準備的是止痛、退燒藥品，在沒有藥物過敏史的前提下，可以準備乙醯胺酚、布洛芬等止痛藥品，但有心血管疾病、腎臟功能不佳者，使用時要特別小心。

此外，李懿軒建議，家中也可以準備腸胃道相關藥物，比如消化酵素、止瀉藥、抗脹劑等，如果擔心春節吃太好、出現胃食道逆流的情況，也可以準備治酸劑等可中和胃酸的藥品。

李懿軒也提到，容易過敏的民眾也千萬別忘了抗過敏用藥，尤其春節期間天氣寒冷，鼻子容易出現過敏症狀，此時鼻噴劑、綜合感冒藥都可以派上用場，容易皮膚過敏的民眾也可以準備一些外用藥膏，但如果在家用藥之後，症狀仍沒有緩解，還是建議民眾前往診所或UCC就診。

另針對規劃出遊的家庭，李懿軒指出，民眾可以帶一些蚊蟲咬傷的藥膏、優碘棉片等防範未然，慢性病患者則務必記得把平時的慢性用藥帶在身邊，並記得規律用藥，有孩童的家庭還可以準備退熱、退燒、止痛，或腸胃道相關症狀的藥水。

不過，每個家庭的需求各有不同，李懿軒說，民眾可以善用住家周邊的藥局，向藥師詳細說明自己的需求，按照藥師的推薦準備家裡的常備用藥，是最穩妥的作法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法