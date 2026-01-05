自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》多款嬰幼兒食品重金屬超標 專家：傷2器官、骨質流失

2026/01/05 17:21

12月消保處公布的超標重金屬鉛鎘的嬰幼兒食品。（資料照，消保處提供）

12月消保處公布的超標重金屬鉛鎘的嬰幼兒食品。（資料照，消保處提供）

〔健康頻道／綜合報導〕行政院消費者保護處（消保處）日前針對市面上販售的嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品進行擴大查核。似有漏網之魚─來自韓國海苔成分的嬰幼兒食品全部超標，甚至有「鎘」超過標準50倍。

消保處指出，被點名超標的7件海苔產品，並非本次專案之抽驗對象，消保處將持續擴大查核，以確保食品安全，維護消費者權益。

此次被踢爆的有韓國進口：BEBE貝兒純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、MB BABY萌寶寶海苔、ibobomi無調味海苔片；台灣品牌：芽米寶貝100%純橄欖油海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔等。至於12月消保處公布的台製「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」重金屬鉛、鎘皆超標，尤以「鎘」超出限量標準近20倍，違規情節最為重大。

根據國家環境毒物研究中心衛教資料指出，鎘對於孩童的腎臟、肺、以及骨頭的損害則依據暴露途徑而有所不同。依動物實驗發現，年紀越輕的動物 比年長的動物會吸收到更多的鎘。動物研究報告更指出，年輕的動物暴露於鎘對於骨頭的強韌度以及骨質的流失，相較於年長的動物來的更具易感性。

至於鉛中毒，當孩童吞入大量的鉛時，會導致貧血、嚴重胃痛、肌肉無力，以及腦部損害。懷孕期間暴露到鉛會導致早產。兒童鉛中毒引起的某些影響可能會持續到成年。

鎘可經由血液、尿液、頭髮或指甲的檢測而量測出來。檢測尿液中含鎘的量可以準確反映身體內的含鎘量。血液中含有鎘表示近期內有暴露到鎘。尿液中含有鎘則表示最近或過去曾經有過鎘的暴露；至於鉛血液檢測可以測出血中鉛的含量。

消保處12月公布，共購樣50件產品進行品質檢測與標示查核。在檢測樣本中，共有5件產品被驗出重金屬不符合衛福部食藥署（TFDA）制定的限量標準。以下是不合格產品：

●重金屬「鉛」超標（限量標準 0.050 mg/kg）：

1.汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥：檢出重金屬鉛 0.057 mg/kg，輕微超出限量標準。

●重金屬「鎘」超標（限量標準 0.040 mg/kg）：

1.汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥：檢出重金屬鎘高達 0.838 mg/kg，嚴重超出限量標準近 20 倍，違規情節最為重大。
2.日初禾作零添加蘋果糙米餅：檢出重金屬鎘 0.049 mg/kg。
3.日本產 田靡製麵義大利麵-番茄風味： 檢出重金屬鎘0.043 mg/kg。
4.韓國產Baby Bon米棒（紫薯）：檢出重金屬鎘0.045 mg/kg。

