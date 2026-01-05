自由電子報
健康 > 名人健康事

小寒上菜》久違葉蘊儀親授私房料理 營養師：1族群慎食

2026/01/05 18:16

港星葉蘊儀已轉行到藝術領域，她在小寒到來，分享一道「薑黃紅棗蟲草花雞」，並強調這道料理補氣養血、抗炎暖身、不燥不膩。（取自葉蘊儀臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕早年以一句「洗腳水」（19歲）走紅的港星葉蘊儀今年53歲，已轉行到藝術領域，她在24節氣小寒到來之際，在臉書上分享「薑黃紅棗蟲草花雞」，並強調這道料理補氣養血、抗炎暖身、不燥不膩。營養師江欣樺指出，與油脂一起食用，薑黃素更容易被吸收。

香港很會煲湯，又懂得吃，葉蘊儀認為，小寒代表着開始進入一年中最寒冷的日子。她分享這道1至2人份的料理，讓人暖心又暖胃。

葉蘊儀強調，「薑黃紅棗蟲草花雞」補氣養血、抗炎暖身、不燥不膩。（取自葉蘊儀臉書）

●材料：
1.雞半隻（約500-600g，切塊）
2.新鮮薑黃3-4 片（或薑黃粉、半茶匙）
3.薑3片
4.紅棗3-4粒（去核）
5.蟲草花一小把 （用水泡開）
6.黑木耳一小把（用水泡開）
7.枸杞1湯匙
8.米酒
9.清水150-200ml（只作燜煮）
10.鹽適量
11.油少量

●作法
1.雞肉川燙：放進冷水下鍋，再加1片薑及少許米酒，待水滾後燙2-3分鐘，取出瀝乾。
2.爆香暖身底味：熱鍋下少量油，小火炒香薑片及新鮮薑黃（或加入薑黃粉），香氣出後下雞塊。
3.拌炒上色：轉中火翻炒雞塊至表面微微金黃，沿鍋邊灑入米酒。
4.燜煮入味：加入紅棗、蟲草花、黑木耳，倒入少量清水（剛好濕潤鍋底），加蓋小火燜15-20分鐘。
5.收乾：開蓋轉中火，加入枸杞，略為翻炒至汁收乾，加鹽調味即可。

江欣樺在臉書專頁「營養師輕食」發文指出，孕婦若攝取高劑量的薑黃素會導致胚胎體重降低，需特別注意。根據WHO建議，攝取量應以每公斤體重使用0~3mg來計算，一天不得超過200mg。

