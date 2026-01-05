健康網》王祖賢曝息影後憂鬱症上身 醫：4大類治療可以接住你

58歲王祖賢透露自己息影後憂鬱症纏身，台北榮總衛教資料指出，4種方式可以讓患者穩定下來。（取自王祖賢微博）

〔健康頻道／綜合報導〕58歲仙女級藝人王祖賢日前在美國加州大學矽谷學院，參加「2026中醫養生名人論壇」上透露，當年息影真正原因，但沒想到從高峰退下來，罹患憂鬱症。根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料指出，憂鬱症有4大類治療方式，可以讓患者穩定下來。

王祖賢在美國公開表示，自己在少女時代入行，並不是因為很喜歡從事演藝工作。退影之後，她總是思考自己待在一個小地方，也開始思考「我自己到底是誰？但一直找不到答案」，她坦承陷入憂鬱症，後來潛心向佛，慢慢走出來了。

台北榮總護理部健康e點通指出，憂鬱的發生常是因為生活中有許多壓力源，當個人感覺到無法應付，且症狀持續2個禮拜以上，造成生活、社會、職業或者其他領域功能改變，並出現多種症狀時，就必須就醫。

像是每天都覺得悲傷、無助、空虛感，對很多活動都失去興趣或樂趣；睡不著或者是嗜睡；胃口不佳，體重驟升或下降；動作變得遲緩或者是很容易被激怒；整個思考能力下降；最嚴重是感到無望或強烈罪惡感，反覆出現死亡想法、自殺意念或者是自殘情況。

台北榮總護理部健康e點通指出，憂鬱症治療方式分成4大類，在臨床上皆獲得肯定：

●藥物治療:

1.口服藥物以抗憂鬱劑為主，使用抗憂鬱劑治療在2至3週內就會見效，6至8週左右憂鬱症狀就會漸漸改善，必要時經醫師評估後，可調整藥物或情緒穩定劑。

2.Esketamine鼻噴劑對難治型憂鬱症有快速且持續抗憂鬱作用，通常每週兩次，由醫師視臨床症狀及情緒變化調整使用頻次。

●非藥物治療：

由專業人員評估憂鬱症狀與原因,提供「團體治療」、「心理治療」、「認知治療」、「正念認知治療」、「個別性運動治療」及

「光照治療」或是介入夫妻及家庭的相關措施等，藉由想法的改變學習新的行為模式及調適壓力的方式。

●電痙孿治療：

需經醫師評估後執行，須住院觀察與治療。

●經顱磁刺激術：需經醫師評估，不一定需要住院，亦可在門診治療執行。

7點作法 讓自己慢慢好起來

台北榮總護理部健康e點通提醒，自覺得到憂鬱症了，要怎麼照顧自己？可遵從以下7點作法：

1.配合醫護人員的指示，確實服藥，若擔心忘記服藥，可將藥物用小藥袋或藥盒分餐裝好放在明顯處，提醒自己按時服藥，不要自行減藥或停藥。

2.憂鬱症病人需要長期的治療與陪伴，過程中家人與朋友適時的給予鼓勵、關懷、傾聽，對於疾病的康復非常重要。

3.安排規劃作息時間，養成良好的生活型態，避免抽菸、酗酒。

4.鼓勵培養興趣及養成規律運動的好習慣，例如:步行運動能緩解緊張情緒，達到身心放鬆。

5.重新回到工作場所或學校時，應從「適應期」開始，如從上班4小時，逐漸延長工作時間,避免造成過度負擔。

6.心情須躁時可提醒自己先放鬆、做個深呼吸，然後離開現場、避免過度壓抑，試著轉換心境，適時舒解心理壓力或罪惡感，不要累積壓力。

7.如果發覺睡眠變差，出現憂鬱症狀且已經影響生活,請儘快返診，預防再度復發。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

