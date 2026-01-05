自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》王祖賢曝息影後憂鬱症上身 醫：4大類治療可以接住你

2026/01/05 15:41

58歲王祖賢透露自己息影後憂鬱症纏身，台北榮總衛教資料指出，4種方式可以讓患者穩定下來。（取自王祖賢微博）

58歲王祖賢透露自己息影後憂鬱症纏身，台北榮總衛教資料指出，4種方式可以讓患者穩定下來。（取自王祖賢微博）

〔健康頻道／綜合報導〕58歲仙女級藝人王祖賢日前在美國加州大學矽谷學院，參加「2026中醫養生名人論壇」上透露，當年息影真正原因，但沒想到從高峰退下來，罹患憂鬱症。根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料指出，憂鬱症有4大類治療方式，可以讓患者穩定下來。

王祖賢在美國公開表示，自己在少女時代入行，並不是因為很喜歡從事演藝工作。退影之後，她總是思考自己待在一個小地方，也開始思考「我自己到底是誰？但一直找不到答案」，她坦承陷入憂鬱症，後來潛心向佛，慢慢走出來了。

台北榮總護理部健康e點通指出，憂鬱的發生常是因為生活中有許多壓力源，當個人感覺到無法應付，且症狀持續2個禮拜以上，造成生活、社會、職業或者其他領域功能改變，並出現多種症狀時，就必須就醫。

像是每天都覺得悲傷、無助、空虛感，對很多活動都失去興趣或樂趣；睡不著或者是嗜睡；胃口不佳，體重驟升或下降；動作變得遲緩或者是很容易被激怒；整個思考能力下降；最嚴重是感到無望或強烈罪惡感，反覆出現死亡想法、自殺意念或者是自殘情況。

台北榮總護理部健康e點通指出，憂鬱症治療方式分成4大類，在臨床上皆獲得肯定：
●藥物治療:
1.口服藥物以抗憂鬱劑為主，使用抗憂鬱劑治療在2至3週內就會見效，6至8週左右憂鬱症狀就會漸漸改善，必要時經醫師評估後，可調整藥物或情緒穩定劑。
2.Esketamine鼻噴劑對難治型憂鬱症有快速且持續抗憂鬱作用，通常每週兩次，由醫師視臨床症狀及情緒變化調整使用頻次。

●非藥物治療：
由專業人員評估憂鬱症狀與原因,提供「團體治療」、「心理治療」、「認知治療」、「正念認知治療」、「個別性運動治療」及
「光照治療」或是介入夫妻及家庭的相關措施等，藉由想法的改變學習新的行為模式及調適壓力的方式。

●電痙孿治療：
需經醫師評估後執行，須住院觀察與治療。

●經顱磁刺激術：需經醫師評估，不一定需要住院，亦可在門診治療執行。

7點作法 讓自己慢慢好起來

台北榮總護理部健康e點通提醒，自覺得到憂鬱症了，要怎麼照顧自己？可遵從以下7點作法：

1.配合醫護人員的指示，確實服藥，若擔心忘記服藥，可將藥物用小藥袋或藥盒分餐裝好放在明顯處，提醒自己按時服藥，不要自行減藥或停藥。

2.憂鬱症病人需要長期的治療與陪伴，過程中家人與朋友適時的給予鼓勵、關懷、傾聽，對於疾病的康復非常重要。

3.安排規劃作息時間，養成良好的生活型態，避免抽菸、酗酒。

4.鼓勵培養興趣及養成規律運動的好習慣，例如:步行運動能緩解緊張情緒，達到身心放鬆。

5.重新回到工作場所或學校時，應從「適應期」開始，如從上班4小時，逐漸延長工作時間,避免造成過度負擔。

6.心情須躁時可提醒自己先放鬆、做個深呼吸，然後離開現場、避免過度壓抑，試著轉換心境，適時舒解心理壓力或罪惡感，不要累積壓力。

7.如果發覺睡眠變差，出現憂鬱症狀且已經影響生活,請儘快返診，預防再度復發。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中