外食族怎麼選？「食品紅綠燈」擬標鹽糖高低 1秒可判讀

〔記者侯家瑜／台北報導〕為協助民眾快速判讀食品成分，衛福部國健署正在研議推動「食品紅綠燈標示」，引導外食族選擇少鹽少糖食材來攝取，把健康融入生活。此外，「營養及健康飲食促進法」邁入第3年，國健署表示，會持續從制度、教育與生活場域著手，讓健康飲食落實於各年齡層日常生活。

國人外食比例偏高，鹽、糖與熱量攝取過多，根據世界衛生組織（WHO）建議，成年人每日鈉攝取應低於2克（約等於5克食鹽）， 但台灣人平均攝取卻高出建議值2倍以上，三高與肥胖風險持續攀升。為協助民眾快速判讀食品成分，國健署正在研議推動「食品紅綠燈標示」，以紅、黃、綠燈清楚標示鹽、糖含量高低，引導少鹽少糖、多吃蔬果與多元食材，讓健康選擇更直覺，強化慢性病預防。

截至去年底，全國已設立85處社區營養推廣中心、164位專職營養師走進社區服務，並完成第9版DRIs草案修訂，推動32件營養教育創新計畫，並首度辦理「健康飲食實踐獎」，攜手跨域夥伴打造友善的飲食支持環境。

「營養及健康飲食促進法」於2023年12月15日經立法院三讀通過，2024年1月3日公布施行。國健署長沈靜芬表示，推動重點不僅是補足營養基礎，更希望回應不同生命週期的需求，從嬰幼兒、青壯年到高齡者，都能在生活中取得合適、可執行的健康飲食指引。

為與國際接軌並回應國人健康現況，沈靜芬指出，國健署於2025年完成第9版「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案修訂，從預防疾病角度出發，同步納入環境永續概念，並編修新版「國民飲食指標」與「每日飲食指南」，作為全民實用的飲食參考。

在實務推動上，國健署跳脫單一族群或疾病導向，結合跨領域專家與利害關係人，找出常見營養問題，運用互動式通訊工具與個人化資訊，協助民眾建立營養照護流程，讓營養知識不再艱澀，而是「用得上」。

社區端也同步深化服務，目前22縣市皆設有社區營養推廣中心，由營養師提供營養篩檢、飲食衛教與餐飲輔導，尤其針對長者健康加強照護，成為社區中最貼近民眾的營養後盾。

為了把營養「變有趣」，國健署2025年首度推動「營養及健康飲食教育推廣方案」，補助32件創新計畫。內容從香料與湯底體驗學減鹽、AI與數位遊戲教辨識食品標示，到為幼兒與國小學童設計動畫與拼圖，讓孩子在玩中學，把正確飲食觀念帶回家中。

國健署也首度辦理「健康飲食實踐獎」，吸引近百家賣場、通路與餐飲業者參與。得獎餐點以天然香料取代重鹽、增加膳食纖維，並依「我的餐盤」設計，證明健康與美味可以兼顧，另有超過百家學校、醫院、企業共同提出健康飲食承諾。

面對高齡化社會，國健署擴大「銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，並延伸推出「千歲宴」，讓長者能吃到咬得動、吞得下又有滋味的料理，獲得長輩一致好評。

沈靜芬表示，營養是健康的基石，未來將持續透過跨場域、跨部會與跨專業合作，讓健康飲食真正成為全民日常。

