健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

中年女臉部皺紋顯老態 雷射、玻尿酸注射讓她變年輕了

2026/01/05 12:59

醫師蔡雅雯強調，「除皺」應尋求專業醫師診斷，根據自身狀況選擇最合適的治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕49歲黃姓女子因臉部有皺紋，多年來嘗試過許多抗老產品與肉毒桿菌注射，但是效果不佳，甚至覺得臉部更顯疲態。前往皮膚科門診求診，經專業檢查後發現，其皺紋並非單純的表情紋，是屬於廣泛老化細紋與鼻基底凹陷形成的法令紋，經安排自費的雷射治療細紋搭配局部玻尿酸注射治療法令紋後，不僅皺紋減少，整體也更顯年輕。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師蔡雅雯表示，皺紋是許多人最先注意到的老化跡象。許多人一旦發現臉上出現細紋，便立刻購買各式抗老保養品，或尋求注射治療，希望能迅速恢復年輕。不過，這些表面看起來相似的紋路，其實成因和治療方式截然不同，若未釐清皺紋本質而貿然治療，恐產生反效果。

蔡雅雯指出，皺紋的成因可分為內因性與外因性。內因性老化與基因、荷爾蒙變化、皮下脂肪流失有關，是時間無法避免的自然過程；外因性因素則包括紫外線照射、抽菸、肌膚乾燥、不良生活作息及過度使用表情。若想要延緩皺紋生成，最根本的方式仍是健康的生活型態與每日防曬，再搭配含有A醇、胜肽、維他命C與玻尿酸等成分的保養品，能幫助肌膚維持彈性與保水度，減緩皺紋形成的速度。

黃姓女子因臉部有皺紋接受皮膚科醫師治療（右），經自費局部玻尿酸注射治療法令紋後，法令紋明顯減少（左）。（記者陳建志翻攝）

蔡雅雯指出，從醫學角度來看，皺紋可依形成機制分為動態皺紋、靜態皺紋、重力皺紋與乾燥細紋。當皺紋已出現，治療便需依成因與深淺層次而定。肉毒桿菌能有效放鬆肌肉，改善動態皺紋；雷射治療可刺激膠原蛋白再生，淡化靜態紋；若皮膚鬆弛導致輪廓下垂，則可藉由電音波緊膚療程恢復彈性。玻尿酸注射也是常見選擇，小分子玻尿酸適合眼下或頸部細紋，中、大分子則能支撐較深層的法令紋與木偶紋。至於嚴重鬆弛的深度皺紋，則可能需要手術拉皮才能徹底改善。

蔡雅雯強調，皺紋不只是時間的痕跡，更是生活習慣與肌膚健康的綜合反映。面對老化不該一味追求快速「除皺」，而應從理解開始，尋求專業醫師診斷，根據自身狀況選擇最合適的治療，展現最自然的自信之美。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

