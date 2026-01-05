自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》黃蜂女腦震盪 醫：劇烈頭痛、嘔吐是警訊 72小時是觀察期

2026/01/05 13:02

漫威女英雄「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉因腦震盪引發腦損，未來將進行復健。（達志影像）

漫威女英雄「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉因腦震盪引發腦損，未來將進行復健。（達志影像）

〔健康頻道／綜合報導〕漫威女英雄「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）近期親口證實，自己因腦震盪引發創傷性腦損傷（TBI），腦部功能下降，即將展開不輕鬆的復健旅程。根據衛福部台中醫院網站衛教資料指出，腦震盪是因為頭部受到外力撞擊，大腦功能受到立即而暫時性的失常，有時會有持續性頭暈，受傷後72小時內是最重要的觀察時期，若有劇烈頭痛、連續嘔吐、噁心等症狀，務必就醫。

伊凡潔琳莉莉自曝腦部受損，早在去年5月就曾透露，自己在海邊突然昏倒，臉部直接撞上岩石送醫。當時醫療團隊並未只處理外傷，而是不斷追查她昏倒的原因，如今回頭看，這場意外正是後續健康警訊的開端。

根據衛福部台中醫院網站衛教資料說明，腦震盪是指頭部因外力撞擊，大腦的功能受到立即而暫時性的失常，症狀諸如：短暫意識喪失或是平衡障礙，有時會有持續性頭痛、頭暈、記憶力變差、情緒不穩的情形。腦震盪是頭部外傷所引起腦部傷害中最輕微的一種，多數人在頭部撞擊後，並沒有嚴重創傷，被診斷為輕微腦震盪，有時在當下雖然沒有症狀，但不表示就不會有後續的發展。

受傷後72小時內是重要的觀察時期

受傷後72小時內是最重要的觀察時期，若有下列症狀，請立即就醫接受進一步檢查：

1.劇烈頭痛、暈眩。
2.連續嘔吐、噁心。
3.意識逐漸模糊，對人、時間、地點答非所問，叫不醒、昏睡、說話不清、行為異常。
4.兩側瞳孔不等大。
5.感覺遲鈍、一側肢體逐漸無力、走路不穩或行走困難。
6.手腳或嘴角抽筋。
7.視力模糊，看東西有重疊的影像。

台中醫院提醒，受損的腦細胞需2-3週的時間修復，從以下5法做好照顧：

●最重要的就是好好休息，減少閱讀書報、雜誌及看電視。

●這段時間勿從事劇烈的運動，並避免過度活動頭、頸部，以免造成腦部進一步損傷。

●可正常進食，避免刺激性食物，如：菸、酒、辛辣的食物。如有面部受傷咬嚼不便，可用吸管進食流質食物，並少量多餐。

●依醫囑按時服藥，勿自行服用止痛藥、安眠藥、鎮靜劑或酒精性飲料，以免意識改變時，無法得知是否因為頭部受傷所引起。

●避免騎、乘機車或開車，防止因意識改變時發生事故。

臨床上，腦部在受到撞擊後，如懷疑有「腦震盪症候群」，則必須囑咐病患親友在48小之內，務必小心觀察其生命跡象，如發現罹患者有沉睡不醒，嘔吐不止或幾小時後又再嘔吐症狀及表徵，則應即時就醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

