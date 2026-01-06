限制級
健康網》不是熬夜害你整天累 營養師：吃錯4食物才是真元凶
〔健康頻道／綜合報導〕睡飽是維持好精神的基本要素，但睡得足夠吃不對，也可能讓你提不起勁。營養師張馨方指出，有些人明明睡滿7、8個小時，週末補眠也沒少，醒來卻依然頭昏、沒精神。你以為是年紀大了或工作太操，但真正拖垮精神的，可能是白天吃太多精緻碳水、缺乏蛋白質、好油脂，以及B群、鎂長期攝取不足，由於飲食結構出了問題，才導致大腦難清醒。
張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，大腦清醒與否，與「你怎麼吃」的關係，遠比「你睡多久」更直接。至於吃錯食物會讓人一整天疲累的原因，包括以下4大項：
●高GI、精製碳水比例過高：白飯、甜點、含糖飲料吃太多，容易讓血糖快速升高又迅速下降，造成「精神斷電感」，自然會越睡越累。
●蛋白質攝取不足：蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，若飲食吃不夠，大腦很難維持專注與清醒。
●缺乏好油脂：Omega-3脂肪酸參與神經細胞膜的穩定，攝取不足時，容易出現注意力不集中、反應變慢等狀況。
●B群與鎂長期不足：這些營養素負責能量代謝與神經調節，缺乏時，身體就像「電有接上，但電壓不穩」。
此外，她也提醒，希望維持白天精神清醒，建議飲食每餐都有蛋白質搭配複合型碳水；點心避免單吃甜食，最好搭配堅果或優格；每週至少吃2次深海魚，補足Omega-3或是直接補充魚油；長期疲勞者尤須留意B群與鎂的攝取量。
張馨方強調，若精神不濟，千萬別再只靠補眠硬撐，當你白天吃對食物，晚上睡眠品質自然會改善，隔天醒來也才是真的有精神。
