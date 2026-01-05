自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

迎小寒》熬冬開麥拉！ 中醫：多吃點3種滋陰蔬果

2026/01/05 08:00

小寒來了，身體症狀不少，成功馬光中醫診所醫師林柏鈞教戰食補要領，準備過冬；圖為情境照。（圖取自freepik）

小寒來了，身體症狀不少，成功馬光中醫診所醫師林柏鈞教戰食補要領，準備過冬；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕古有俗諺：「小寒大寒，冷成冰團」。小寒是24節氣中的第23個節氣，成功馬光中醫診所醫師林柏鈞指出，中醫認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，此時氣候特點為氣溫偏低、日照短、濕冷交錯，對陽氣、腎氣與氣血循環的考驗尤為明顯。

林柏鈞表示，小寒到了，很多人手腳冰冷，血液循環差、血壓高、過敏性鼻炎、咳嗽、氣喘、清晨腹瀉、腸胃不適、筋骨痠痛、關節舊疾復發等症狀。

林柏鈞說，身體受寒會耗損體內陽氣，同時也傷腎氣，等到春天來臨之時，反而會虛弱沒有力氣、活動力大減，甚至常常生病；所以在冬天要將原本的陽氣「藏」好。小寒正是寒氣漸盛、陽氣潛藏的重要關卡。此時若未妥善保養，容易出現陽氣虛弱、氣血運行不暢的情況，進而影響整個冬末到立春的身體狀態。因此，小寒養生重點不在大補，而在溫養固護、避免耗散。

小寒調養以「溫腎助陽、健脾祛寒、調暢氣血」為核心。依體質不同，區分腎陽虛型、脾陽虛型或寒濕偏盛型，搭配中藥調理、針灸與生活型態改善。

飲食方面以溫熱性、補益性食物為主，多吃羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃等能補陽氣的食材；並搭配生薑、蔥、蒜等辛溫食物促進循環，但要避免過度燥熱，可多攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果作為平衡。茶飲方面以甘溫暖胃的藥材為主，像是桂圓紅棗薑茶。

●材料：生薑3-5片、桂圓乾6-8顆、紅棗 3顆（去核）
●作法：加入約500-600ml清水，小火煮 10-15分鐘即可。
●功效：溫中散寒、補血安神，改善手腳冰冷、疲倦乏力，適合小寒時節氣血偏虛、畏寒者。
●注意事項：口乾舌燥、易上火體質，桂圓用量宜減半。

