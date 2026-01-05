迎小寒》不要再進補囉！ 醫：出現4症狀就是補過頭

小寒報到，氣溫直線下降，站前新生堂的院長李庭華醫師表示，這個節氣不能再進補，若有上述4類症狀出現，就是冬至補過頭；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是小寒，正是寒氣真正加重的開始，天氣明顯變冷，站前新生堂院長李庭華醫師表示，身體開始「發出提醒」。

去（2025）年冬至，不少人都吃下薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，李庭華要大家自審一下，現在的你是不是開始口乾口苦、睡不好、心煩、胃脹、火氣大、皮膚癢、痘痘冒出來。在診間常會聽到患者問：「不是說冬天要補嗎？怎麼越補越不舒服？」

請繼續往下閱讀...

李庭華指出，問題不在「補」，而是在補的時機與後續調整。到了小寒就不是繼續「進補」，這時節重的是「調整與消化」；到了下旬大寒，是一年最冷的時候，最考驗體質，若小寒沒有調好，大寒容易出現手腳冰冷加劇、關節痠痛、心血管不適、感冒反覆、久病不癒。

李庭華表示，小寒要注意以下4個面向：

1. 補要「停一下」：

暫停麻油雞、薑母鴨、燒酒雞，避免再吃辛辣、燥熱補品。

2.飲食「清潤一點」：

多飲溫水、少甜飲，吃一些白蘿蔔、山藥、蓮藕、白菜等，湯水以「溫潤、不燥」為主。

3. 睡眠比進補更重要：

早點睡，盡量晚上11點前就寢。睡不好造成陽氣無法收藏，補也補不進去。

4.出現4症狀要小心：

口乾口苦、胃脹噁心、大便不順、皮膚癢、長疹等情況，應先停進補、調脾胃、清內熱、助消化。

李庭華提醒，冬至是「開始補」、小寒是「補後調整」，到了大寒是「檢視補得對不對」。若調整得宜，才能真正養好身體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法