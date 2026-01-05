透視腸道菌》血管會跟腸道菌一起變老 1新療法成護心大法

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

血管內皮細胞老化是心血管老化與疾病的重要推手，但實際在體內是如何被誘導的，過去一直不清楚。近年研究發現腸道菌代謝物能影響心血管功能，提示「腸道–血管軸」在老化中扮演關鍵角色。

這篇 Nat Aging. 2025 Jun;5（6）:1025-1045. 報告顯示：年長人類與小鼠血液中苯乙酸（PAA）及其代謝物苯乙酰麩胺酸（PAGln）顯著升高，且與腸道菌 Clostridium sp. ASF356 產生PAA的代謝途徑增加相關。將這株細菌移植到年輕小鼠腸道會提高血中PAA、促進內皮細胞老化並削弱新生血管能力。機制上，PAA透過增加粒線體H₂O₂誘發「老化相關分泌表型」（SASP）；相反地，糞便醋酸隨年齡下降，失去其透過Sirt1抑制發炎與維持氧化還原平衡的保護作用。研究指出PAA是腸道–血管老化的媒介，而補充醋酸可能成為促進健康老化的「腸道基質療法」。

這項研究揭示「血管會跟腸道菌一起變老」。隨著年齡增長，腸道中某些細菌（如Clostridium sp. ASF356）增加，會產生更多PAA，進一步加速血管老化；同時保護性的醋酸卻下降。對一般人來說，這提醒我們腸道菌健康就是血管健康：維持高纖飲食、多攝取含益生元或發酵食品（如優格、醋飲）、規律運動，都能幫助維持醋酸產生菌與多樣性；避免過度攝取高蛋白高脂飲食與抗生素濫用，則可減少不良代謝物累積。未來，針對「好菌+醋酸」的新型療法，或許能成為促進血管年輕、延緩心血管疾病的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

