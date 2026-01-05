自由電子報
健康網》冬天常頭暈不是老了 營養師教吃對營養站得穩

2026/01/05 09:49

專家表示，蛋白質不只顧肌肉，也是神經傳導、血管調節的重要材料，吃太少蛋白質的人，冬天更容易虛、暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，蛋白質不只顧肌肉，也是神經傳導、血管調節的重要材料，吃太少蛋白質的人，冬天更容易虛、暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季常見「姿勢性低血壓」，早上一起床就覺得頭暈、站不穩，還以為是老化的關係。營養師陳珮淳指出，這不是單純血壓的問題，而是血管、神經系統與身體調節力同時受影響，不妨與日常中補足優質蛋白質、深綠色蔬菜、莓果與水，搭配生活作息調整，應該能明顯改善。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，冬天氣溫偏低，人體為了保暖，血管會自然收縮，血壓與循環的調節速度也跟著變慢。若再加上洗熱水澡、長時間久坐或久躺，血液容易暫時滯留在下半身。當身體突然站起來時，腦部一時沒有足夠血流，神經指令來不及傳達，就會出現頭暈、站不穩、眼前發黑等症狀。這不是老化，也不一定是貧血，而是身體「循環調節力」在冬天變慢的表現。

冬天想站得穩的關鍵營養素

陳珮淳提到，想要在冬天避免站不穩的狀態，不只營養要顧好，生活習慣也要調整，以下是她提供給民眾的建議：

1.優質蛋白質，穩定身體調節的基礎

蛋白質不只顧肌肉，也是神經傳導、血管調節的重要材料，吃太少蛋白質的人，冬天更容易虛、暈。

●早餐：蛋＋無糖豆漿

●午晚餐：魚、雞胸、瘦肉

●忙碌族：高品質蛋白飲補充

2.鎂＋鉀，讓神經與循環「反應快一點」

鎂、鉀就像「神經的潤滑油」，幫助身體在變換姿勢時，血壓不要掉太快，可以吃深綠色蔬菜、酪梨、香蕉、堅果、豆類。

3.維生素 B12，神經傳導的關鍵角色

B12 是「神經電線外皮」的重要營養，幫助神經訊號傳得快、傳得準，可以多攝取魚、肉類、蛋、乳製品。

4.植化素，幫身體「抗壓、穩住節奏」

冬天是身體壓力最大的季節，植化素幫助身體應付溫差與壓力刺激，可以吃莓果、紅石榴、深色水果、十字花科蔬菜、茶多酚來源。

5.水分，冬天最容易被忽略的關鍵

冬天不渴，不表示就不缺水，血容量不足，站起來更容易暈。起床先喝一杯溫水，少量多次補水，別等口渴才喝。

6.生活注意事項，冬天站得穩要這樣做

起床時，先坐30–60秒再站，動動腳踝、腳趾，不要一翻身就站，先喝一杯溫水。洗澡後，水不要太熱、別洗太久，出浴室前先坐一下。久坐後，每30–60分鐘動一動，先活動小腿再站。

