健康網》女性治雄性禿 藥師：男性用藥助攻 經期會改變

女性工作壓力大，也會發生雄性禿，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，常以治療攝護腺肥大用藥來治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性工作壓力大，也會發生雄性禿。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，看到女病人持處方箋上用藥是治療攝護腺肥大，仔細查看診斷後，才發現實際用途是用來治療雄性禿。事實上，女性也可能發生雄性禿，盛行率比大家想像中來得高！

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，這類用法在皮膚科並不少見，屬於臨床上常見的仿單適應症外使用（off-label use）。

洪正憲剖析「適尿通」這顆藥，他表示，適尿通的學名是 Dutasteride，屬於一種 5-α還原酶抑制劑（5-alpha reductase inhibitor），主要作用是抑制體內睪固酮轉化為雙氫睪固酮（DHT）。DHT是一種強效雄性激素，在男性體內與攝護腺肥大和雄性禿有密切關係。

「適尿通」原本用於治療攝護腺肥大（BPH），它能夠幫助縮小攝護腺體積，減少尿流阻塞問題。由於它能夠有效抑制DHT，同時也被應用於雄性禿的治療，甚至有研究指出，因為 Dutasteride能同時抑制第一型與第二型的 5-α還原酶，比起另一種常用的藥物－柔沛（Finasteride），其抑制效果更廣泛且強效，在控制掉髮方面可能有更佳效果。

洪正憲提醒劑量的用法，「適尿通」建議劑量為每日0.5mg，長期使用以維持效果。而在治療雄性禿時，目前一般建議的劑量仍是 0.5mg，每日一次，但根據個人體質及醫師建議，可能會有所調整。由於頭髮的生長週期較長，使用「適尿通」可能需要數個月至一年才能觀察到明顯的改善效果。

不過，使用「適尿通」會降低雙氫睪固酮，可能會造成性慾降低或者性功能障礙，女性使用則可能有經期改變的問題。另外須特別強調，懷孕婦女或備孕女性皆屬禁用。

