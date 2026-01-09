自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》女性治雄性禿 藥師：男性用藥助攻 經期會改變

2026/01/09 12:01

女性工作壓力大，也會發生雄性禿，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，常以治療攝護腺肥大用藥來治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

女性工作壓力大，也會發生雄性禿，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，常以治療攝護腺肥大用藥來治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性工作壓力大，也會發生雄性禿。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，看到女病人持處方箋上用藥是治療攝護腺肥大，仔細查看診斷後，才發現實際用途是用來治療雄性禿。事實上，女性也可能發生雄性禿，盛行率比大家想像中來得高！

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，這類用法在皮膚科並不少見，屬於臨床上常見的仿單適應症外使用（off-label use）。

洪正憲剖析「適尿通」這顆藥，他表示，適尿通的學名是 Dutasteride，屬於一種 5-α還原酶抑制劑（5-alpha reductase inhibitor），主要作用是抑制體內睪固酮轉化為雙氫睪固酮（DHT）。DHT是一種強效雄性激素，在男性體內與攝護腺肥大和雄性禿有密切關係。

「適尿通」原本用於治療攝護腺肥大（BPH），它能夠幫助縮小攝護腺體積，減少尿流阻塞問題。由於它能夠有效抑制DHT，同時也被應用於雄性禿的治療，甚至有研究指出，因為 Dutasteride能同時抑制第一型與第二型的 5-α還原酶，比起另一種常用的藥物－柔沛（Finasteride），其抑制效果更廣泛且強效，在控制掉髮方面可能有更佳效果。

洪正憲提醒劑量的用法，「適尿通」建議劑量為每日0.5mg，長期使用以維持效果。而在治療雄性禿時，目前一般建議的劑量仍是 0.5mg，每日一次，但根據個人體質及醫師建議，可能會有所調整。由於頭髮的生長週期較長，使用「適尿通」可能需要數個月至一年才能觀察到明顯的改善效果。

不過，使用「適尿通」會降低雙氫睪固酮，可能會造成性慾降低或者性功能障礙，女性使用則可能有經期改變的問題。另外須特別強調，懷孕婦女或備孕女性皆屬禁用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中