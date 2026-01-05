健康網》吃對南瓜可顧眼睛、增免疫 專家曝隱藏版吃法

專家表示，如果你吃南瓜，習慣「削皮、挖瓤」，那正代表著，你正一點一滴地丟棄南瓜真正的精華所在；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季是吃南瓜的理想季節，對於冬季常見的感冒與感染風險特別有幫助，尤其含有豐富的葉黃素，更是現在人普遍3C過勞下的「超級食物」。如果你吃南瓜，習慣「削皮、挖瓤」，那代表著，你正一點一滴地丟棄南瓜真正的精華所在。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，南瓜本身富含β胡蘿蔔素、維生素C與維生素E，三者合稱「維生素ACE」，具有良好的抗氧化協同效果。其中β胡蘿蔔素可在體內轉換為維生素A，有助於維持皮膚與黏膜健康，支援免疫系統功能，對於冬季常見的感冒與感染風險特別有幫助。南瓜也含有豐富的葉黃素，更是現在3C過勞的大家具有護眼成效。

請繼續往下閱讀...

南瓜也被稱為「沒得浪費的蔬菜」，幾乎每個部位都可以吃。韋恩說明，南瓜皮與瓤是營養寶庫，它們是真正的精華：

1.南瓜瓤：β-胡蘿蔔素是果肉2倍

一般人視為廢棄物的南瓜瓤（瓜肉中心絲狀的部分），其實是營養密度最高的部位。

●抗氧先鋒：瓤的β-胡蘿蔔素含量約為果肉的2倍，膳食纖維更是驚人的5倍。

●骨骼守護：它還富含維生素K，對凝血功能與骨骼健康很重要。

●美味加分：瓤帶有天然的甜味，一起入菜能讓湯頭更濃厚。如果不喜歡那種纖維感，建議在做南瓜濃湯時將瓤一同打碎，口感會變得更有層次。

2.南瓜皮：低熱量、高纖維的血糖守護者

南瓜皮雖然口感較硬，但它含有的類胡蘿蔔素佔了整顆南瓜的10%-40%。

●穩定血糖：皮中的果膠（膳食纖維的一種）能延緩澱粉消化，避免餐後血糖劇烈波動，對糖尿病患者或想控制體重的人來說，皮比果肉更友善。

●礦物質中心：鈣、鎂、鉀等礦物質大多集中在表皮。南瓜皮的鈣高達果肉的4倍！

●紓壓助眠：南瓜皮含有豐富的胺基酸，特別是色胺酸，這是有助於心情放鬆、改善睡眠的重要物質。

3.南瓜子: 南瓜籽清洗後曬乾，再以油炸或乾煎方式處理，是相當不錯的零食來源。

南瓜料理時記得掌握以下2大原則：

●搭配油脂：無論是燉煮還是打濃湯，最後滴上一點橄欖油或其他優質食用油，能幫助β-胡蘿蔔素、葉黃素吸收得更好。

●連皮帶瓤入湯：這是最簡單的吃法，只要將表皮清洗乾淨，經過長時間燉煮或攪拌機打碎，完全感受不到粗糙感。

有關南瓜的挑選與保存方法，韋恩提醒，買切片南瓜時，觀察「瓤」是否濕潤，太乾燥代表不新鮮了。若一次吃不完，建議先處理瓤，因為這裡水分多，最容易壞，擦乾後密封冷藏；或直接蒸熟壓泥冷凍，隨時都能取用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法