健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》疑步惠妮休斯頓後塵 美巨星湯米李瓊斯愛女用藥致死 生前血色素失速急降

2026/01/04 17:12

美國好萊塢巨星湯米李瓊斯（左圖左，歐新社）的女兒維多利亞瓊斯（右）疑用藥致死。右圖是美國女歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston，美聯社），亦因吸毒相關因素身亡。桃園市毒品危害防制中心指出，古柯鹼戒斷十分不易，但危害極大。

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）34歲愛女維多利亞瓊斯（Victoria Jones）被發現在舊金山一家飯店，疑因藥物使用過量死亡，被發現時全身發紺。據了解，維多利亞瓊斯一直有吸食古柯鹼惡習。根據桃園市毒品危害防制中心衛教資料，古柯鹼戒斷相當困難，停藥後有精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁、甚至出現自殺傾向。

13年前美國女歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）也與過量服藥有關，解剖後發現她體內殘留古柯鹼（cocaine）、大麻（marijuana）和處方藥等，研判長期吸食古柯鹼是造成她心臟病發而意外溺斃的主因。

至於維多利亞瓊斯出現肢體發紺現象，根據馬偕兒童醫師衛教資料指出，血液中不飽和血紅素的含量超過每100㏄ 3至5克以上，從外觀就可以發現發黑發紫的現象。不過這和病人血色素的高低有相當密切的關係，一名貧血的病人可能需在缺氧或實際發紺的情況相當嚴重時，才會從外表被發現出來。而多血症的病人或血紅素過高的病人，可能只有輕微的發紺，便很容易從外觀看出來，這是因為其體內每100㏄的不飽和血紅素含量較高所致。

發紺也分成中心性發紺和末梢性發紺。所謂中心性發紺，是真正因為血中不飽和血紅素的指數過高所造成的；而末梢性發紺，常常是因為寒冷、沒有保暖、緊張、驚嚇、休克等，使周邊血管收縮，導致皮膚冰冷發黑，所造成的即稱為末梢性發紺。

維多利亞瓊斯生前一直擺脫不了古柯鹼，也與其婚姻出現裂痕有關，去（2025）年4月因吸食毒品被逮捕。桃園市毒品危害防制中心指出，吸食初期會產生欣快感、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰等主觀感覺，使用劑量增加後，則會產生視幻覺、觸幻覺、聽幻覺、感覺扭曲、多疑、猜忌、妄想等精神症狀。

濫用者以鼻吸方式施用，往往會使鼻黏膜血管收縮，造成鼻子輕微出血的現象。當反覆吸入使用，則會造成慢性鼻炎，有些人更因血管收縮而出現鼻中隔穿孔症狀。使用過量會產生胡言亂語、呼吸衰竭、心臟麻痺等症狀，甚至導致死亡。

古柯鹼戒斷時即產生憂鬱、焦慮、渴求藥物，並表現為全身疲勞、嗜睡等現象，經喚醒後，仍可能發生過度攝食、再度入睡、憂鬱及快感缺乏等戒斷症狀。

