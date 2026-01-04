健康網》對鼻塞不管不顧 醫：兒童臉型恐拉成馬臉、阿呆臉

孩子長期鼻塞用口呼吸，徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，會造成腺樣體臉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期鼻子過敏鼻塞，可能會部分改變臉形外觀。徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，尤其在兒童生長發育期，長期鼻子過敏引起的鼻塞，常導致口呼吸，進而造成腺樣體臉。

徐嘉賢於臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文指出，不少孩子因長期鼻子過敏引起的鼻塞，習慣用口呼吸，會增加牙齒錯咬的風險，包括後牙交叉咬合、前牙水平覆咬合增加，以及上顎狹窄。持續的上呼吸道阻塞和口呼吸，可能會影響臉部結構發育改變，導致下臉長度增加、下顎後縮、長臉型等特徵。

根據中山醫學大學附設醫院衛教資料指出，腺樣體位於鼻腔的最深處，無法從外觀看出，因此常常被忽略。腺樣體是由一團淋巴組織所構成，反覆的病原體感染發炎，會使扁桃腺與腺樣體變得腫大，阻塞呼吸通道。

腺樣體的表面有許多凹窩，會成為細菌躲藏的溫床，引起鼻竇炎或中耳炎反覆發作。更重要的是，因扁桃腺及腺樣體肥大引起的兒童阻塞性睡眠呼吸中止症，對於生長發育以及學習表現有重大的影響，包括：

●專注力與學習能力下降、反應遲鈍，甚至被認為有「注意力不足過動症」。

●白天嗜睡或脾氣暴躁，嚴重時可能出現侵略、攻擊性的行為。

●因缺氧無法進入深度睡眠，使生長激素分泌不足，導致發育遲緩。

●暴牙：常有齒列不正的小朋友，無論怎麼矯正都效果不彰，最後才發現是長期張口呼吸所導致。

●顏面骨生長異常：臉部拉長，嘴唇厚而上翹，形成特有的外觀「腺樣體面容」，俗稱阿呆臉。

徐嘉賢強調，不是一定要合併鼻瘜肉才會發生容貌改變，如果孩子長期鼻塞、鼻子過敏，牙科檢查也發現咬合異常，且牙科醫師建議矯正，應與處理過敏的專科醫師進一步討論評估。

