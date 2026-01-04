健康網》氣溫驟降傳猝死憾事 醫親授5法降心血管事件威脅

專家表示，冬天雖然不容易覺得口渴，但體內的水分依然在流失，養成定時喝溫開水的習慣，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，各地均傳出因低溫導致身體不適送醫，甚至傳出猝死憾事。面對低溫特報，科博特診所院長劉博仁指出，天氣冷血管劇烈收縮，造成血壓飆升，血液變得濃稠，有可能造成心肌梗塞、中風、猝死等心血管疾病，想要降低風險切記不要「彈跳式」起床；醒來後，先在被窩裡動動手腳暖身一下；出門時將圍巾圍好，注意頸部保暖；別忘記隨時補充溫開水。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，在極度低溫的環境下，任何有潛在心血管風險的人都可能面臨威脅。天氣冷引發心肌梗塞、中風、猝死等心血管疾病，主要原因有3個：

1.血管劇烈收縮（血壓飆升）

當冷空氣刺激皮膚的神經末梢時，交感神經會極度興奮，導致全身周邊的血管收縮。對於原本就有高血壓或血管硬化的人來說，這種突如其來的壓力可能導致血管內壁受損，甚至讓原本不穩定的斑塊破裂。

2.血液變得濃稠（血栓風險）

低溫會導致身體為了減少散熱而減少排汗，但也容易讓人忽略喝水，導致血液黏稠度增加。低溫環境下，血液中的血小板活性會增強，凝血功能變得比較活躍。這意味著血液更容易凝結成塊，造成血栓。如果血栓塞在心臟，就是心肌梗塞；塞在腦部，就是缺血性中風。

3.心臟負荷急劇增加

為了在寒冷中維持體溫，心臟必須更用力跳動來輸送血液。血管收縮造成的阻力，加上心跳加速，讓心臟的耗氧量大增。如果民眾的冠狀動脈原本就有狹窄問題，心臟在需要更多氧氣卻得不到足夠供應時，就會發生缺氧，進而引發心絞痛或致命的心律不整。

劉博仁警告，最危險的時刻通常是：早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時；從開著暖氣的室內走到室外時；洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時。這種溫度的劇烈變化，會讓血管在短時間內經歷「放鬆、劇烈收縮」，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

5法降低心血管事件威脅

面對寒流，避免突如其來的心血管事件，劉博仁建議以下5項做法：

●慢速起床

冬天早晨切記不要「彈跳式」起床。醒來後，請先在被窩裡動動手腳、伸展一下，讓身體暖機。坐起來後，披上外套再下床。避免讓身體直接暴露在清晨最冷的空氣中。

●重視頭頸部保暖

頭部和頸部充滿了血管，散熱速度非常快。出門時，圍巾和帽子是必備品。特別是頸部保暖，能有效避免冷風直接刺激頸動脈，減少交感神經的過度反應。

●運動時間要調整

民眾若有晨運習慣，寒流期間最好調整作息，盡量避免在清晨5-7時氣溫最低時出門，建議等太陽出來、氣溫回升後再運動。

●規律服藥與監測血壓

本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂）病史，這個季節絕不能擅自停藥。冬天的血壓波動通常比夏天劇烈，建議早晚都要量測血壓，若發現血壓異常飆高，務必諮詢醫師調整藥物。

●隨時補充溫開水

冬天雖然不容易覺得口渴，但體內的水分依然在流失，養成定時喝溫開水的習慣，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成風險。

