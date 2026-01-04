1月5日小寒報到！冷空氣接力來襲 中醫師建議「早睡晚起」

中醫師建議民眾讓身體順應自然界收藏的節律，可以比平日多睡半小時到1小時。圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕近期冷空氣接力來襲，今日新竹關西低溫僅4.8度，其他各地清晨也有10度以下氣溫出現。中醫師賴睿昕說，明日將迎來節氣「小寒」，天氣已經明顯寒冷，建議民眾讓身體順應自然界收藏的節律，可以比平日多睡半小時到1小時，睡前可以用溫熱水泡腳，有助放鬆神經、提升睡眠品質。

賴睿昕指出，小寒是冬季進入後段的重要轉折點，此時天氣已經明顯變得寒冷，對人體陽氣與循環系統都是一大考驗，民眾容易出現氣血運行不暢，進而出現手腳冰冷、疲倦乏力、睡眠品質下降、女性經期不順等問題，尤其平時熬夜、久坐、壓力大的族群，更容易出現精神不濟。

因此，賴睿昕說，民眾可以讓作息配合節氣調整，循「早睡晚起」原則，比平日多睡半小時到一小時，有助於養陽固本，讓臟腑獲得充分修復，另冬季許多民眾會從下肢開始發冷，平時務必注意下肢保暖，入睡前以溫熱水泡腳，不僅能促進末梢血液循環，也有助於放鬆神經、提升睡眠品質。

賴睿昕也提到，入冬後許多民眾會出現皮膚乾燥、搔癢、脫屑等問題，在西醫稱為「缺脂性濕疹」，中醫則以「血虛風燥」或「陰血不足」解釋，患者因為搔癢無定處、夜間加重、抓後仍癢的特徵，嚴重時甚至可能影響睡眠、生活品質。

對於有相關困擾的民眾，賴睿昕建議，可以向中醫師諮詢，服用內服滋陰潤燥、祛風止癢的中藥，如生地、麥冬、玉竹等，並配合性質溫和、具舒緩效果的精油，如薰衣草、洋甘菊與乳香精油等進行外在保養，不只能溫和促進局部循環，氣味也可透過嗅覺影響情緒與自律神經。

賴睿昕說，民眾使用精油時，應以1至2滴精油加入基底油（如甜杏仁油或荷荷芭油）稀釋，於沐浴後皮膚尚未完全乾燥時，輕柔按摩四肢與乾燥部位，避免直接塗抹未稀釋精油，以免刺激皮膚，另配合足三里、湧泉與太溪穴等穴位按摩，可健脾胃、補腎氣、促進氣血運行，讓身體在寒冬中維持溫潤平衡。

至於冬季進補，賴睿昕提醒，小寒養生並非一味進補或追求溫熱，建議透過茶飲由內滋養，推薦「麥冬生地養陰茶」，以麥冬、生地與蒲公英組合，具有養陰生津、潤燥解毒的作用，適合口乾、皮膚乾癢、熬夜族群飲用，但因為藥性偏寒，體質虛寒或容易腹瀉者，仍應在醫師評估下使用。

