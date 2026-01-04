自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

1顆細胞變出1400萬顆！科學家突破量產「癌細胞殺手」技術

2026/01/04 11:53

「癌細胞殺手」量產技術取得突破，1顆細胞理論上可變出1400萬顆，可望大幅降低癌症治療成本；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

2026/01/04 11:53

「癌細胞殺手」量產技術取得突破，1顆細胞理論上可變出1400萬顆,可望大幅降低癌症治療成本；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科技媒體《SciTechDaily》報導，癌症免疫療法在量產化路徑取得突破性進展。科學家開發出一種能將 CD34+造血幹細胞（HSPCs）高效誘導為「癌細胞殺手」（自然殺手細胞，NK cells）的新技術，解決了長期以來細胞治療產量極低、價格高昂的致命傷。

這項研究由中國科學院（CAS）王金勇教授團隊執行，發表於頂尖期刊《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）。研究指出，傳統療法需從成人血液或臍帶血中提取成熟細胞，但因捐贈者差異大且處理過程複雜，產量極其有限。新策略是將「戰場」提前，直接對早期的造血幹細胞進行基因改造。

實驗數據證實，單一造血幹細胞在14天內能產出多達1400萬個誘導癌細胞殺手（iNK），或是760萬個具備精準導航能力的CAR-iNK細胞。這項數據意味著，在理論模型推算中，僅需1份標準臍帶血單位的1/5，就能產出供應數千甚至上萬劑的治療劑量。這種「工廠化」的生產邏輯，讓原本高不可攀的免疫治療，未來有機會像平價藥物一樣規模化生產。

病毒量驟降60萬倍 治療成本有望大降

除了產能驚人，該技術更在製程成本上展現震撼數據。由於基因改造階段提前，所需的病毒載體量相較於改造成熟細胞，竟然降低了14萬分之1至60萬分之1。這項指標直接影響了治療的終端售價，為癌症免疫療法的「平價化」提供了實質技術支撐，有望擊碎長期阻礙癌友就醫的高價醫療牆。

動物實驗現抗癌潛力 臨床應用仍待驗證

在人類B細胞急性淋巴性白血病（B-ALL）的小鼠模型中，量產出的CAR-iNK細胞展現了強大的抗癌活性，不僅成功抑制腫瘤生長，更顯著延長了實驗動物的存活期。

專家指出，雖然這項技術在理論與動物實驗中表現優異，但目前仍處於前臨床研究階段。該療法尚未正式通過人體試驗，其在人類體內的長期安全性與有效性，仍需經過嚴謹的臨床觀察與監管審核。科學界正密切觀察這項「1變1400萬」的量產技術，是否能成為下一代抗癌利器。

