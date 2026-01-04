自由電子報
健康網》鮭魚護心又顧腦 3族群吃對更加分 營養師授料理法

2026/01/04 11:40

鮭魚具有人體所需的營養價值，能抗發炎、提升免疫力、有助肌肉生長及骨骼健康，對孕婦、兒童、長者尤佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕鮭魚具有人體所需的營養價值，不只是豐富Omega-3 （EPA & DHA）來源，也對心血管、大腦與眼睛健康有益，對孕婦、兒童、長者尤佳。營養師薛曉晶分享一道地中海香煎鮭魚的做法，簡單容易烹調，不妨小試一番。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享「地中海香煎鮭魚」食譜，與一般的煎鮭魚一樣，只是在醃料時多放上各式的香料，在減鹽時期，香料也可以讓人有食慾，備料與做法如下：

●材料：鮭魚、蒜頭

●醃料：鹽、米酒、羅勒葉、迷迭香、蒜頭、黑胡椒粒（現磨）

●作法：1.用醃料醃鮭魚1小時，2.將蒜頭爆香後，放入鮭魚煎熟即可。

鮭魚的6大營養成分

薛曉晶分析，鮭魚是優質蛋白質、豐富Omega-3 （ EPA & DHA ） 來源，有益心血管、大腦與眼睛健康，並富含維生素B 群、D、硒、鈣等，能抗發炎、提升免疫力、有助肌肉生長及骨骼健康，對孕婦、兒童、長者尤佳。

關於鮭魚6大營養成分與對哪些器官有益，薛曉晶歸納如下：

1.優質蛋白質，提供身體所需氨基酸，有助肌肉修復與生長。

2.Omega-3脂肪酸（EPA & DHA），最珍貴的成分，有助於抗發炎、清除血栓、保護心血管、降低三酸甘油酯、促進大腦發育、改善記憶力、保護眼睛，預防黃斑部病變。

3.維生素D，有助鈣質吸收，維持骨骼健康，並支持免疫力。

4.維生素B群，特別是B12，有助於能量代謝與神經系統健康。

5.礦物質，含硒（Selenium）、磷（Phosphorus）、鈣（Calcium）、鐵（Iron）。

6.蝦紅素（Astaxanthin），野生鮭魚的橘紅色澤來自蝦紅素，是強效抗氧化劑，有益抗老與防癌。

