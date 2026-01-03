健康網》古樂天擺脫眼疾8日來台 醫：4原因易得飛蚊症

古樂天眼疾手術後要來台了！他之前飽受飛蚊症困擾。高榮指出，不要小看飛蚊症，若為玻璃體出血，可能還需進行複雜性手術。（華映提供）

〔健康頻道／綜合報導〕港星古樂天回來了！8個月前，他右眼視網膜穿了兩個洞，飽受飛蚊症的困擾，常會看到有黑線在眼前跑來跑去，決定動手術。根據高雄榮民總醫院衛教資料指出，4個原因造成飛蚊症，但最怕周邊性視網膜病變（如格子狀退化）、或裂孔。

古樂天當時已出現視網膜裂孔，他接受醫囑，手術前不能戴隱形眼鏡，術後頭一個星期要休養，也暫時不搭飛機，如今決定8日與宣萱攜手來台宣傳《尋秦記》，已引起粉絲高度關注。

高榮指出，飛蚊症致病有4大原因：

1.玻璃體混濁：高度近視、年紀老化。

2.玻璃體出血：玻璃體本身不含血管，是周圍的組織出血流入玻璃體中，如葡萄膜炎、視網膜或視神經乳頭炎、脈絡膜下出血繼發玻璃體下或視網膜出血、視網膜血管病變或破裂、眼內炎、血栓、腫瘤、外傷出血、高血壓、糖尿病患者。

3.周邊視網膜裂孔：高度近視或家族遺傳性，容易發生周邊性視網膜病變（如格子狀退化）、或裂孔。

4.視網膜剝離：甚至玻璃體和視網膜原本黏貼在一起，因隨玻璃體液化會逐漸與視網膜分離，在原本黏貼很緊的區域，尤其是周邊的視網膜，可能在分離的過程中拉扯，造成視網膜破洞，液化的玻璃體順著破洞滲入，會造成視網膜剝離，如果拉扯破視網膜的血管，出血會進入玻璃體腔，形成一片黑霧擋住視線。

高榮指出，「生理性的飛蚊症」並不需要特別的治療，不過仍需散瞳檢查，以確定視網膜無病變。若是周邊視網膜有剛形成的裂孔，則需先利用雷射光凝固治療，以防止其進展成視網膜剝離。比較令人擔憂的是，玻璃體出血引發的飛蚊症，需先口服止血劑3至6個月，使出血吸收，並做雷射治療，如未見好轉，就必須進行複雜性手術。

