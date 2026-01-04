健康網》市售豆漿百百款 營養師：區分3大類挑好下手

市售豆漿款式多，營養師彭逸珊將其細分成三大類，呼籲消費者選擇最適合自己的豆漿。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕市售豆漿款式多，營養師彭逸珊指出，不管選哪一種，記得看一下營養標示，挑最適合自己的。

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文分享，她表示，若是早餐蔬果不足的人，可選擇膳食纖維較豐富的款式；重訓、增肌族群，就要選擇蛋白質含量較高的款式；想要同時補鈣，可選擇有標示鈣質含量。

彭逸珊將豆漿分成入門款（無加糖高纖豆漿、超優蛋白豆漿、無加糖鮮豆漿）；濃厚系豆漿（濃厚高纖黑豆漿、無加糖濃豆漿）；混搭系豆漿（鮮奶豆漿、高鈣鮮豆漿、高鈣豆奶）。

●入門款：挑選無加糖款熱量較低，依照需求挑選蛋白質豐富或高纖款，是最常見也最好買到的品項。

●濃厚系：除了濃豆漿之外也有黑豆漿，濃厚款式蛋白質和脂肪都比基礎款更高，喝起來比較有飽足感，適合搭配澱粉類早餐，當作主要蛋白質來源。

●混搭系：豆漿本身鈣質低，但現在有這種加鈣的豆漿，很適合不愛喝牛奶的朋友，一杯就能補到不少鈣，但還是記得選無糖款，避免隱形糖分。

