國道服務區、休息站先圖存起來！ 醫：別憋尿超過30分鐘

春節開車上國道，若有尿意可留意服務區和休息站位置，都有設置廁所。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多民眾在春節連續假期開車出遊，長途開車時間一久難免容易有尿意。泌尿科醫師提醒，中高齡者不要憋尿超過30分鐘，以免造成膀胱感染。交通部高速公路局也公布全台國道服務區、休息站所在位置，皆設有廁所，開車經過時可停留上廁所。

津久診所泌尿科醫師羅詩修表示，男性50歲到60歲以上，一半以上會有攝護腺肥大狀況，因此容易有尿意。女性在停經後，女性荷爾蒙會減少，較容易出現陰道萎縮，進而造成膀胱過動，也會比較容易頻尿。

全台國道服務區、休息站位置分布圖。（高速公路局提供）

羅詩修提醒，中高齡者不要憋尿超過半小時，一有尿意時，就可以準備留意哪裡有廁所，在國道上的話，就可以準備進入下一處服務區或休息站。他也提醒，喝咖啡、茶、或刺激性的食物，會比較容易產生尿意，若過度憋尿，容易造成膀胱感染，過年期間多半僅有急診服務，就醫比較不方便。

國道1號、3號、5號和6號皆設立多個服務區及休息站，均提供廁所。民眾可留意行駛路段上有哪些服務區或休息站，若遇到想尿尿或上廁所的情況，可到服務區或休息站使用廁所。

高速公路局也提醒，春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，約平日的1.5倍。北向車流集中在初三至初五，初四出現最大量，約平日的1.6倍；初三出現雙向最大量，約平日的1.5倍。

