健康 > 心理精神

健康網》黑暗浴有3項科學依據 醫：3族群值得一試

2026/01/03 21:50

黑暗浴有3項科學依據，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，睡前避免藍光之害，可以試試黑暗浴，盡早入眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近在歐美社群流行的「黑暗浴」（Dark Showering），乍聽像是哪種靈修儀式，但如果你有睡前一直滑手機、腦袋亮到像燈泡的經驗，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，那你很可能正是它的目標族群。

雖然「黑暗浴」這個詞目前還不是醫學文獻中的正式名詞，但它背後的核心概念─夜間主動減少光暴露、尤其是藍光─其實早就有一整套科學證據在撐腰。王紹丞說，光線是人類調節生理時鐘（晝夜節律）的關鍵因素。自然界裡，黃昏讓我們準備休息，清晨喚醒我們，但現代生活把這一切搞亂了。

王紹丞指出，只要睡前暴露在室內光線超過3lux，就會明顯延後褪黑激素分泌、增加睡眠片段與覺醒機率。反過來，讓臥室黑一點，或乾脆洗個「黑暗澡」，反而讓你更快入睡、更能熟睡。

黑暗浴是洗澡時關掉燈或改用微弱黃光（避免藍光），再配合溫水淋浴（建議40-42.5°C，10-30分鐘），最好在睡前2小時前進行，作為「緩衝區」進入放鬆狀態，避免手機、螢幕、刺激性的資訊輸入。

王紹丞認為，黑暗浴的效益是有科學根據的：
1.減光本身已被大量研究證實對睡眠有益：褪黑激素的釋放與光線非常敏感，減少藍光有助於提早入睡、增加深眠時數。

2.溫水淋浴也有證據支持：研究指出，睡前泡熱水澡可縮短入睡時間、提升睡眠效率，原因在於「洗完澡後體溫下降」有助於啟動睡眠開關。

3.放鬆行為如冥想、深呼吸、儀式性洗澡：則有助於降低皮質醇與身心警覺程度。

王紹丞指出，雖然目前還沒有直接針對「黑暗浴」本身的臨床試驗，但它結合了這三個領域的已知優勢，對晚型人（夜貓族）、青少年或高壓族群，尤其值得一試。

