健康網》醫談「微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術」 適合2類人

若有中度骨盆腔脫垂患者，可考慮微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大直美迪婦產科專任主治醫師楊佳璇在臉書粉專「婦產專科女醫 楊佳璇醫師」說明「微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術」。楊佳璇表示，目前臨床上最常見的腹腔鏡懸吊術式主要分為兩大類，依據「懸吊的固定點」不同區分：

腹腔鏡薦骨陰道／子宮固定術（Laparoscopic Sacrocolpo/hysteropexy, LSC/LSH）手術方式：使用人工網膜，一端縫合在陰道頂端或子宮頸，另一端固定在薦骨（Sacrum）前方的縱韌帶上，將脫垂的器官「拉」回原本的高度。

請繼續往下閱讀...

腹腔鏡恥骨韌帶懸吊固定術（Laparoscopic Pectopexy）手術方式：使用人工網膜，固定點為骨盆兩側的恥骨韌帶（Iliopectineal ligament）。

我適合哪一種手術？

兩項手術通常都透過腹腔鏡或達文西機械手臂進行，復原快、傷口小。

適合「薦骨陰道固定術」的族群：

1.追求長期穩定度：術後復發率極低，適合希望一勞永逸、有長期臨床數據支持的病人。

2.骨盆腔未曾大手術者。

適合「恥骨韌帶固定術」的族群：容易便秘或有腸道問題；高齡或體力較弱；肥胖族群；已有骨盆腔沾黏患者。

楊佳璇表示，以上手術適合二度以上中度骨盆腔脫垂患者，實際情況還是要來診間讓醫師做臨床評估，和醫師討論自身健康狀況和需求，找到適合自己的治療方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法