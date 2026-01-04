自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》醫談「微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術」 適合2類人

2026/01/04 10:34

若有中度骨盆腔脫垂患者，可考慮微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若有中度骨盆腔脫垂患者，可考慮微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大直美迪婦產科專任主治醫師楊佳璇在臉書粉專「婦產專科女醫 楊佳璇醫師」說明「微創腹腔鏡骨盆腔脫垂手術」。楊佳璇表示，目前臨床上最常見的腹腔鏡懸吊術式主要分為兩大類，依據「懸吊的固定點」不同區分：

腹腔鏡薦骨陰道／子宮固定術（Laparoscopic Sacrocolpo/hysteropexy, LSC/LSH）手術方式：使用人工網膜，一端縫合在陰道頂端或子宮頸，另一端固定在薦骨（Sacrum）前方的縱韌帶上，將脫垂的器官「拉」回原本的高度。

腹腔鏡恥骨韌帶懸吊固定術（Laparoscopic Pectopexy）手術方式：使用人工網膜，固定點為骨盆兩側的恥骨韌帶（Iliopectineal ligament）。

我適合哪一種手術？

兩項手術通常都透過腹腔鏡或達文西機械手臂進行，復原快、傷口小。

適合「薦骨陰道固定術」的族群：

1.追求長期穩定度：術後復發率極低，適合希望一勞永逸、有長期臨床數據支持的病人。

2.骨盆腔未曾大手術者。

適合「恥骨韌帶固定術」的族群：容易便秘或有腸道問題；高齡或體力較弱；肥胖族群；已有骨盆腔沾黏患者。

楊佳璇表示，以上手術適合二度以上中度骨盆腔脫垂患者，實際情況還是要來診間讓醫師做臨床評估，和醫師討論自身健康狀況和需求，找到適合自己的治療方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中