健康網》兒童失眠恐長期困擾 醫解析論文

不少幼童飽受失眠困擾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你的孩子睡不好嗎？林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」說明兒童失眠症。「Pediatr Rev 2026 Jan」線上刊登一篇有關Pediatric Insomnia的文章，詳細探討了兒童失眠症的臨床定義、診斷評估及多元治療方案。

當兒童長期出現入睡困難、夜間醒來或睡眠品質不佳時，其影響往往不僅限於個體本身，亦會波及家庭功能與日間學習表現。

請繼續往下閱讀...

吳昌騰表示，兒童失眠常被視為成長歷程中的暫時現象，然而近年研究顯示，此一觀點可能過度簡化了問題的本質。累積的流行病學與臨床證據指出，兒童失眠是一項具有高度盛行率、持續性及臨床意義的健康議題。

一、兒童失眠並非短暫現象，而是普遍且具持續性的健康問題

兒童失眠的盛行率長期被低估。橫斷面研究顯示，在5至12歲兒童族群中，約有19.3%出現臨床上顯著的失眠症狀。更值得關注的是，其病程往往具有延續性。縱貫性追蹤研究指出，約56%的童年失眠個案，其症狀可持續至青少年甚至成年早期。

此一結果顯示，兒童失眠不應僅被視為發展過程中的短期困擾，而應被重新界定為需要及早辨識與介入的健康狀態。

二、第一線治療並非藥物，而是失眠認知行為治療（CBT-I）

在臨床實務中，藥物治療常被直覺性地視為改善睡眠的解方，但實證醫學的結論並不支持此一做法。針對兒童失眠，目前證據最為充分且被廣泛建議的第一線治療為失眠認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBT-I）。

CBT-I 著重於修正影響睡眠的行為與認知因素，其核心介入策略包括：睡眠衛生教育、刺激控制、睡眠限制、認知重建、放鬆訓練。

多項研究證實，CBT-I 在兒童族群中具有良好的療效，且改善速度快、效果持久。

然而，調查亦顯示，超過四分之三的小兒科醫師仍傾向推薦非處方助眠藥物，顯示臨床實務與最佳證據之間仍存在顯著落差。

三、重要事實：目前尚無任何藥物獲准專用於兒童失眠

一項關鍵但常被忽略的事實是：目前並無任何藥物被正式核准用於兒童失眠的治療。因此，臨床上使用於兒童的助眠藥物皆屬於「適應症外使用」（off-label use）。

此類用藥的療效與安全性多半推論自成人研究，而針對兒童的高品質隨機對照試驗相對有限。

此現況提醒臨床人員與家長，在考慮藥物治療時，應充分討論其實證基礎與潛在風險。

四、常見助眠藥物的療效與安全性仍具爭議

多種在臨床上常被使用的助眠藥物，在兒童族群中的效果與安全性並未獲得一致支持：

抗組織胺類（Antihistamines）藥物：其助眠效果缺乏明確證據，且容易快速產生耐受性，不適合長期使用。

Z 類安眠藥 （Z-drugs）：儘管成人使用普遍，但在兒童與青少年（特別是合併 ADHD 者）的研究中，並未顯示能有效縮短入睡時間。

Benzodiazepines類藥物：此類藥物具有明確的依賴性與濫用風險。世代研究顯示，使用此類藥物的年輕族群，其短期內發生藥物過量事件的風險顯著升高。

五、失眠在神經發展障礙兒童中尤為常見

失眠在神經發展障礙兒童中的盛行率顯著高於一般族群。研究指出，約60–80%的自閉症光譜障礙（ASD）兒童，以及高達70%的注意力不足過動症（ADHD）兒童，存在明顯的睡眠困擾。

在此特定族群中，褪黑激素（melatonin）為目前少數具有較充分實證支持的藥物選項。當行為介入效果有限時，低劑量褪黑激素（約1–6 mg）可作為輔助治療，用以改善入睡困難。

吳昌騰總結此篇論文根據現有實證總結的核心建議：

• 認知行為治療 （CBT-I） 可有效治療兒童與青少年的失眠症。

• 褪黑激素對於兒童失眠有短期幫助，特別是對於合併ASD與其他神經發展障礙的兒童。

• 美國兒科醫學會 （AAP） 臨床報告建議，行為介入與家長教育對合併ASD的失眠兒童是有效的。

• 美國兒科醫學會 （AAP） 臨床報告建議，對於難以入睡的ASD兒童，可使用劑量為1mg至6mg的褪黑激素，且長效劑型有助於維持效果。

• 對於合併ADHD的兒童失眠，目前尚無足夠證據支持使用藥物，但褪黑激素可能具有潛在益處。

• 其他用於治療兒科失眠的藥物，其相關證據非常有限或缺乏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法