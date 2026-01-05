自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》兒童失眠恐長期困擾 醫解析論文

2026/01/05 14:01

不少幼童飽受失眠困擾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少幼童飽受失眠困擾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你的孩子睡不好嗎？林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」說明兒童失眠症。「Pediatr Rev 2026 Jan」線上刊登一篇有關Pediatric Insomnia的文章，詳細探討了兒童失眠症的臨床定義、診斷評估及多元治療方案。

當兒童長期出現入睡困難、夜間醒來或睡眠品質不佳時，其影響往往不僅限於個體本身，亦會波及家庭功能與日間學習表現。

吳昌騰表示，兒童失眠常被視為成長歷程中的暫時現象，然而近年研究顯示，此一觀點可能過度簡化了問題的本質。累積的流行病學與臨床證據指出，兒童失眠是一項具有高度盛行率、持續性及臨床意義的健康議題。

一、兒童失眠並非短暫現象，而是普遍且具持續性的健康問題

兒童失眠的盛行率長期被低估。橫斷面研究顯示，在5至12歲兒童族群中，約有19.3%出現臨床上顯著的失眠症狀。更值得關注的是，其病程往往具有延續性。縱貫性追蹤研究指出，約56%的童年失眠個案，其症狀可持續至青少年甚至成年早期。

此一結果顯示，兒童失眠不應僅被視為發展過程中的短期困擾，而應被重新界定為需要及早辨識與介入的健康狀態。

二、第一線治療並非藥物，而是失眠認知行為治療（CBT-I）

在臨床實務中，藥物治療常被直覺性地視為改善睡眠的解方，但實證醫學的結論並不支持此一做法。針對兒童失眠，目前證據最為充分且被廣泛建議的第一線治療為失眠認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBT-I）。

CBT-I 著重於修正影響睡眠的行為與認知因素，其核心介入策略包括：睡眠衛生教育、刺激控制、睡眠限制、認知重建、放鬆訓練。

多項研究證實，CBT-I 在兒童族群中具有良好的療效，且改善速度快、效果持久。

然而，調查亦顯示，超過四分之三的小兒科醫師仍傾向推薦非處方助眠藥物，顯示臨床實務與最佳證據之間仍存在顯著落差。

三、重要事實：目前尚無任何藥物獲准專用於兒童失眠

一項關鍵但常被忽略的事實是：目前並無任何藥物被正式核准用於兒童失眠的治療。因此，臨床上使用於兒童的助眠藥物皆屬於「適應症外使用」（off-label use）。

此類用藥的療效與安全性多半推論自成人研究，而針對兒童的高品質隨機對照試驗相對有限。

此現況提醒臨床人員與家長，在考慮藥物治療時，應充分討論其實證基礎與潛在風險。

四、常見助眠藥物的療效與安全性仍具爭議

多種在臨床上常被使用的助眠藥物，在兒童族群中的效果與安全性並未獲得一致支持：

抗組織胺類（Antihistamines）藥物：其助眠效果缺乏明確證據，且容易快速產生耐受性，不適合長期使用。

Z 類安眠藥 （Z-drugs）：儘管成人使用普遍，但在兒童與青少年（特別是合併 ADHD 者）的研究中，並未顯示能有效縮短入睡時間。

Benzodiazepines類藥物：此類藥物具有明確的依賴性與濫用風險。世代研究顯示，使用此類藥物的年輕族群，其短期內發生藥物過量事件的風險顯著升高。

五、失眠在神經發展障礙兒童中尤為常見

失眠在神經發展障礙兒童中的盛行率顯著高於一般族群。研究指出，約60–80%的自閉症光譜障礙（ASD）兒童，以及高達70%的注意力不足過動症（ADHD）兒童，存在明顯的睡眠困擾。

在此特定族群中，褪黑激素（melatonin）為目前少數具有較充分實證支持的藥物選項。當行為介入效果有限時，低劑量褪黑激素（約1–6 mg）可作為輔助治療，用以改善入睡困難。

吳昌騰總結此篇論文根據現有實證總結的核心建議：

• 認知行為治療 （CBT-I） 可有效治療兒童與青少年的失眠症。

• 褪黑激素對於兒童失眠有短期幫助，特別是對於合併ASD與其他神經發展障礙的兒童。

• 美國兒科醫學會 （AAP） 臨床報告建議，行為介入與家長教育對合併ASD的失眠兒童是有效的。

• 美國兒科醫學會 （AAP） 臨床報告建議，對於難以入睡的ASD兒童，可使用劑量為1mg至6mg的褪黑激素，且長效劑型有助於維持效果。

• 對於合併ADHD的兒童失眠，目前尚無足夠證據支持使用藥物，但褪黑激素可能具有潛在益處。

• 其他用於治療兒科失眠的藥物，其相關證據非常有限或缺乏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中