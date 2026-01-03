健康網》增肌減脂別再168 減重醫：肝臟簡直在過紐約時間

自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

2026/01/03 17:03

減重醫師蕭捷健建議，新的一年減重策略要調整，不再迷信168、瘦瘦針，而是要多補充蛋白質、加強肌力訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕增肌減脂別再「168」了！減重醫師蕭捷健踢爆168+晚上大餐，他表示，在台灣通常被執行成：跳過早餐，然後晚上11點去饒河夜市吃鹹酥雞。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，他表示，簡單說，你的身體住在台北，但你的肝臟每天都在過紐約時間！長期下來，你的皮質醇（Cortisol）會狂飆，讓你變成那種四肢像竹竿、肚子像懷胎六月的泡芙人（Skinny Fat）。

蕭捷健指出，使用瘦瘦針減重，瘦掉的體重中，可能有近40%是肌肉與骨頭，若蛋白質等營養素吃不夠，你減掉的體重裡，有將近40%是你的肌肉跟骨頭！結果變成脫水的葡萄乾，這叫「藥物性肌少症」。

2026年才剛開始，蕭捷健認為，減重要用對方法：

1.蛋白質要吃到1.2-2.0g/kg。

2.可考慮補充：酮體酯或MCT油，這不是讓你生酮，而是線粒體的高級航空燃油，專門保護你的肌肉。

3.再加上肌酸跟阻力訓練：不然你瘦下來之後，連開汽水都要叫外加上纖維極大化，直接把你體內的自體腸泌素GLP-1燃料加滿。

4.補充後生元（Postbiotics）：它不是活菌，而是這些菌在體內「工作完後留下的產物」，包含短鏈脂肪酸、胜肽、多醣體、酵素、細胞壁成分等，穩定、耐熱、起效快，直接作用於受體。再配合纖維極大化，纖維就是你體內內源性瘦瘦針GLP-1的最強燃料。

另外，蕭捷健建議，在高碳日，也就是有運動、有活動的時候，大口吃澱粉加蛋白質；低碳日則把澱粉收起來，強迫身體去挖出深層脂肪來燃燒。

