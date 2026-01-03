自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》精子品質怎麼顧？醫：生活一定要改

2026/01/03 21:31

不少男性飽受精子品質不佳所苦。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕雖然生育率一直在下降，泌尿科常常還是會遇到，想生卻生不出來的夫妻。其實不孕的原因，男女各占了相當的比率。生不出來的男生，要好好找原因。而年輕的男性，更要知道，那些情況會傷害你的精蟲品質？泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」深入談談男性生育力的關鍵：精子品質。

什麼是「精子品質」？

精子品質（Semen quality）並非只看「數量」，而是綜合以下幾個重要指標：精子濃度（Count）、活動力（Motility）、形態正常率（Morphology）、精子 DNA 完整性（DNA fragmentation）。

即使精子數量正常，若活動力差、形態異常或 DNA 受損，仍會顯著影響受孕率、流產率與試管成功率。

世界衛生組織（WHO, 2010 / 2021）已明確指出：精子品質是男性生育力的核心，而非單一數值。

一、影響精子品質的主要因素

●高溫環境（睪丸怕熱）：睪丸最佳造精溫度約攝氏34度，長期暴露於高溫會造成：精子數量下降、活動力與形態變差、DNA損傷增加。常見來源：泡溫泉、三溫暖；長時間熱水澡；筆電放大腿；緊身內褲；久坐。

●氧化壓力（自由基傷害）：精子細胞膜富含多元不飽和脂肪酸，極易受自由基攻擊，導致活動力下降、精子老化、DNA 斷裂增加。氧化壓力被認為是男性不孕最重要的病理機轉之一。

●抽菸、酒精與毒性物質：

抽菸：尼古丁、鎘、鉛造成精子濃度與活動力下降。

酒精過量：抑制睪固酮、增加異常精子。

毒品（大麻、安非他命）：影響精子形成與 DNA 完整性

●精索靜脈曲張：會造成睪丸溫度上升、氧化壓力增加、微循環障礙，是最常見、也是可治療的男性不孕原因。呂謹亨強調精索靜脈曲張可以靠藥物，手術解決。目前手術公認效果最好的，是顯微精索靜脈曲張切除手術。

●慢性疾病與荷爾蒙異常：包含肥胖、代謝症候群；糖尿病；睪固酮低下；甲狀腺疾病。肥胖與胰島素阻抗與 精子品質下降、DNA 碎裂率上升 有明確關聯。

二、如何保養男性生育能力？

最重要的一點：調整生活型態。

戒菸、限制酒精。

規律運動（避免過度重訓）。

睡眠 ≥ 7 小時。

避免久坐與高溫環境。

穿寬鬆透氣內褲。

補充具實證的營養素。以下營養素與精子品質改善有臨床證據：

鋅（Zinc）：影響精子成熟與尾部運動

硒（Selenium）：抗氧化、保護精子膜

左旋肉鹼（L-carnitine）：提升精子活動力

Omega-3 脂肪酸：改善精子膜流動性

維生素 C、E：降低 DNA 氧化損傷

規律檢查，及早治療：建議以下族群進行精液分析與泌尿科評估：嘗試懷孕 > 1 年未成功；精索靜脈曲張；曾接受化療、放療；長期抽菸、肥胖或慢性病。

最後呂謹亨提出多項，病人需要知道的知識：精子生成週期約 74–90 天；現在的生活習慣，影響 2–3 個月後的精子品質；偏方、來路不明補品，可能含荷爾蒙或重金屬，反而傷害生育力；多數男性的精子品質是可逆、可改善的。

呂謹亨總結，男性生育力不是天生決定，而是長期生活與健康累積的結果。及早調整、正確治療，精子品質往往能顯著改善。

