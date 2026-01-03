台南新樓醫院2位元旦寶寶 其中1名媽媽也是元旦寶寶

在麻豆新樓醫院出生的元旦寶寶，媽媽也是元旦出生，母子倆同天生日。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕雙喜臨門！台南新樓醫院、麻豆新樓醫院在1月1日元旦當天各出生1名新生兒，為2026新年增添喜悅與祝福。新樓醫院今天特地公布2位元旦寶寶的喜訊，其中在麻豆新樓醫院自然產的元旦寶寶，媽媽也是元旦出生，母子倆同天生日，生命中的巧合如此美妙。

因少子化，國慶寶寶、元旦寶寶都比以前少，新樓醫院喜迎元旦寶寶，醫護人員也是十分開心。在麻豆新樓醫院出生的元旦寶寶是名男嬰，剛好和媽媽同天生日，台南新樓醫院出生的元旦寶寶是名女孩，採剖腹產，母子均安。

請繼續往下閱讀...

新樓醫院院長劉啓擧表示，2位元旦寶寶在新樓醫院順利生產，新年新生，這不僅是她們的家庭新開始，更是醫院全體人員共同慶祝的幸運時刻，醫院特別準備賀禮，向新生寶寶們及其家庭送上祝福，祝願元旦寶寶健康快樂成長，為家庭帶來幸福與活力。

劉啓擧說，新樓醫院提供專業的醫療服務，為每個家庭的健康與幸福保駕護航。隨著新年到來，2院全體醫護人員期待更多的生命故事在這裡誕生。

在麻豆新樓醫院自然產的元旦寶寶，媽媽也是元旦出生，一家人幸福洋溢。（醫院提供）

台南新樓醫院出生的元旦寶寶。（院方提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法