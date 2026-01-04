健康網》藥師：很「藥」命的5個壞習慣 你中了幾個？

藥師李佩蓁表示，不少人對未用完的藥存放，有5個壞習慣，藥放得不對，輕則失效，重則誤食、甚至造成中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每個家戶的藥箱內總是放著林林總總的藥品，藥師李佩蓁指出，常常看到客人拿出一袋袋「神秘藥包」時，心中不免驚呼：這樣收藥，真的很危險！

李佩蓁在「上醫預防醫學發展協會」分享，藥物不像零食，放錯地方頂多壞掉不能吃。藥放得不對，輕則失效，重則誤食、甚至造成中毒。常見有以下5個錯誤習慣：

●藥袋拆掉就散放：

很多人拿了處方藥或買了成藥，為了省空間或方便，會直接把藥從藥袋或外盒倒進同一個瓶子，甚至只用一個小塑膠袋裝一堆。這樣做的問題是：

1.藥名不明：白色小藥丸看起來都差不多，過一陣子就完全搞不清楚是哪一種。

2.劑量混淆：同樣是止痛藥，有的含量 200mg，有的500mg，混在一起就很危險。

3.使用時機錯誤：不同藥物有不同用途，若誤以為是「感冒藥」結果吃到「止暈藥」，後果不堪設想。

李佩蓁建議，藥物一定要保留原包裝或至少留下藥袋，上面有藥名、劑量、使用方法。如果想要更方便，可以把藥袋放進分隔式的收納盒裡，但千萬不要混裝。

●把藥品放在冰箱：

大部分的藥品根本不適合冷藏。

1.受潮風險：冰箱環境潮濕，藥錠容易吸濕變軟，膠囊會黏在一起，粉劑結塊。

2.溫度過低：不是所有藥都能耐低溫，有些成分會因冷凍或冷藏導致結晶析出，藥效不穩定。

3.誤用機會：冰箱常常放食物，若把藥放在裡面，容易混淆或被小孩誤食。

李佩蓁建議，藥品應該存放在陰涼乾燥處，例如臥室抽屜或衣櫃上層。遇到標示「需冷藏」的藥，則要放在冰箱內層（避免冷凍），並且與食物分開存放。

●把藥當零食隨手塞：

把常吃的維生素、止痛藥，直接放在客廳桌上或手提包裡。雖然方便，但也埋下風險。

1.孩童誤食：小孩看到彩色藥丸，以為是糖果，往嘴裡塞的速度比你想像的快。

2.藥品暴露在光線下：長期放在透明罐、桌上，容易因光線分解而失效。

3.忘記有效期限：隨手放，往往也隨手忘，等到需要時才發現已經過期。

李佩蓁建議，日常補充品可以準備一個「分裝盒」放在包內，但外盒一定要留在家裡，避免忘記品名與效期。若家裡有小孩，藥箱務必要放在高處或上鎖櫃子裡。

●過期藥繼續留著：

很多人心想：「反正還沒壞，吃了應該沒事吧？」這想法其實很危險。

1.藥效降低：過期藥不一定完全沒效，但藥效會打折，治療效果不足。

2.結構改變：有些藥會在保存過程中分解，產生副作用或刺激性。

3.誤用風險：過期藥留太久，家人可能不知情，誤當成現有藥服用。

李佩蓁建議，定期檢視藥箱，至少每半年整理一次，把過期藥拿到藥局協助回收。千萬不要直接丟馬桶或垃圾桶，以免污染環境。

●不看標示就亂吃：

有些人習慣「症狀對號入座」，例如覺得頭暈就拿以前的止暈藥、肚子痛就翻出以前的止瀉藥。但問題是：症狀相同，不代表原因相同。

1.頭暈可能是感冒，也可能是低血壓。

2.腹痛可能是腸胃炎，也可能是盲腸炎。

若自行服用錯誤藥物，可能延誤就醫時機。藥師最怕的是「親友轉送藥」──明明是給爸爸的高血壓藥，結果女兒頭痛時也拿來吃，這種誤用非常危險。

李佩蓁建議，吃藥前一定要確認藥名與用途。若忘了是什麼藥，可以拿到藥局請藥師協助辨認，千萬不要靠「印象」來決定。

家庭藥箱有3大步驟：

1.分類：依照功效分區，例如止痛解熱、腸胃用藥、外用藥品、慢性病處方。

2.標示：藥袋或外盒一定要保留，若要更清楚，可以自己貼上簡單標籤。

3.檢視：每半年清一次，過期藥交給藥局回收。

