自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》藥師：很「藥」命的5個壞習慣 你中了幾個？

2026/01/04 11:28

藥師李佩蓁表示，不少人對未用完的藥存放，有5個壞習慣，藥放得不對，輕則失效，重則誤食、甚至造成中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥師李佩蓁表示，不少人對未用完的藥存放，有5個壞習慣，藥放得不對，輕則失效，重則誤食、甚至造成中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每個家戶的藥箱內總是放著林林總總的藥品，藥師李佩蓁指出，常常看到客人拿出一袋袋「神秘藥包」時，心中不免驚呼：這樣收藥，真的很危險！

李佩蓁在「上醫預防醫學發展協會」分享，藥物不像零食，放錯地方頂多壞掉不能吃。藥放得不對，輕則失效，重則誤食、甚至造成中毒。常見有以下5個錯誤習慣：

●藥袋拆掉就散放：
很多人拿了處方藥或買了成藥，為了省空間或方便，會直接把藥從藥袋或外盒倒進同一個瓶子，甚至只用一個小塑膠袋裝一堆。這樣做的問題是：
1.藥名不明：白色小藥丸看起來都差不多，過一陣子就完全搞不清楚是哪一種。
2.劑量混淆：同樣是止痛藥，有的含量 200mg，有的500mg，混在一起就很危險。
3.使用時機錯誤：不同藥物有不同用途，若誤以為是「感冒藥」結果吃到「止暈藥」，後果不堪設想。

李佩蓁建議，藥物一定要保留原包裝或至少留下藥袋，上面有藥名、劑量、使用方法。如果想要更方便，可以把藥袋放進分隔式的收納盒裡，但千萬不要混裝。

●把藥品放在冰箱：
大部分的藥品根本不適合冷藏。
1.受潮風險：冰箱環境潮濕，藥錠容易吸濕變軟，膠囊會黏在一起，粉劑結塊。
2.溫度過低：不是所有藥都能耐低溫，有些成分會因冷凍或冷藏導致結晶析出，藥效不穩定。
3.誤用機會：冰箱常常放食物，若把藥放在裡面，容易混淆或被小孩誤食。

李佩蓁建議，藥品應該存放在陰涼乾燥處，例如臥室抽屜或衣櫃上層。遇到標示「需冷藏」的藥，則要放在冰箱內層（避免冷凍），並且與食物分開存放。

●把藥當零食隨手塞：
把常吃的維生素、止痛藥，直接放在客廳桌上或手提包裡。雖然方便，但也埋下風險。
1.孩童誤食：小孩看到彩色藥丸，以為是糖果，往嘴裡塞的速度比你想像的快。
2.藥品暴露在光線下：長期放在透明罐、桌上，容易因光線分解而失效。
3.忘記有效期限：隨手放，往往也隨手忘，等到需要時才發現已經過期。

李佩蓁建議，日常補充品可以準備一個「分裝盒」放在包內，但外盒一定要留在家裡，避免忘記品名與效期。若家裡有小孩，藥箱務必要放在高處或上鎖櫃子裡。

●過期藥繼續留著：
很多人心想：「反正還沒壞，吃了應該沒事吧？」這想法其實很危險。
1.藥效降低：過期藥不一定完全沒效，但藥效會打折，治療效果不足。
2.結構改變：有些藥會在保存過程中分解，產生副作用或刺激性。
3.誤用風險：過期藥留太久，家人可能不知情，誤當成現有藥服用。

李佩蓁建議，定期檢視藥箱，至少每半年整理一次，把過期藥拿到藥局協助回收。千萬不要直接丟馬桶或垃圾桶，以免污染環境。

●不看標示就亂吃：
有些人習慣「症狀對號入座」，例如覺得頭暈就拿以前的止暈藥、肚子痛就翻出以前的止瀉藥。但問題是：症狀相同，不代表原因相同。
1.頭暈可能是感冒，也可能是低血壓。
2.腹痛可能是腸胃炎，也可能是盲腸炎。

若自行服用錯誤藥物，可能延誤就醫時機。藥師最怕的是「親友轉送藥」──明明是給爸爸的高血壓藥，結果女兒頭痛時也拿來吃，這種誤用非常危險。

李佩蓁建議，吃藥前一定要確認藥名與用途。若忘了是什麼藥，可以拿到藥局請藥師協助辨認，千萬不要靠「印象」來決定。

家庭藥箱有3大步驟：
1.分類：依照功效分區，例如止痛解熱、腸胃用藥、外用藥品、慢性病處方。
2.標示：藥袋或外盒一定要保留，若要更清楚，可以自己貼上簡單標籤。
3.檢視：每半年清一次，過期藥交給藥局回收。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中