健康網》情緒用藥助重振雄風？ 藥師揭有人反而「射」有礙
〔健康頻道／綜合報導〕一種助眠及抗憂鬱的藥物Trazodone，常被拿來治療早發性射精或勃起功能障礙。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，不要忽略它的副作用，甚至有部分患者也可能出現射精功能的改變，例如射精延遲或困難。
洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，Trazodone本是用來治療憂鬱、失眠的藥，屬於「血清素調節藥物」。但在早洩的研究中，因為血清素跟射精反射有關，增加血清素活性可能會「延後射精」，所以在醫學領域有人把它拿來試著治療早洩。
洪正憲引述研究上使用razodone用於治療早發性射精，每日50-100mg，或 睡前單次50mg的劑量；而在ED研究中多為50-150mg/天。但相關證據仍然有限，目前並沒有國際指引推薦 Trazodone作為性功能障礙的一線治療。
Trazodone常見的副作用包括嗜睡、頭暈、口乾以及低血壓。雖然大多數不適屬於輕微且可耐受。洪正憲認為，Trazodone用來治療性功能障礙，目前還沒有被正式核准。如果真有需要，一定要在醫師評估下使用，不要自行嘗試。
