自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》情緒用藥助重振雄風？ 藥師揭有人反而「射」有礙

2026/01/04 21:41

原本用來治療憂鬱、失眠的一種藥，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，有人把它拿來試著治療早洩，但也有人更難射出來；圖為情境照。（圖取自freepik）

原本用來治療憂鬱、失眠的一種藥，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，有人把它拿來試著治療早洩，但也有人更難射出來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一種助眠及抗憂鬱的藥物Trazodone，常被拿來治療早發性射精或勃起功能障礙。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，不要忽略它的副作用，甚至有部分患者也可能出現射精功能的改變，例如射精延遲或困難。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，Trazodone本是用來治療憂鬱、失眠的藥，屬於「血清素調節藥物」。但在早洩的研究中，因為血清素跟射精反射有關，增加血清素活性可能會「延後射精」，所以在醫學領域有人把它拿來試著治療早洩。

洪正憲引述研究上使用razodone用於治療早發性射精，每日50-100mg，或 睡前單次50mg的劑量；而在ED研究中多為50-150mg/天。但相關證據仍然有限，目前並沒有國際指引推薦 Trazodone作為性功能障礙的一線治療。

Trazodone常見的副作用包括嗜睡、頭暈、口乾以及低血壓。雖然大多數不適屬於輕微且可耐受。洪正憲認為，Trazodone用來治療性功能障礙，目前還沒有被正式核准。如果真有需要，一定要在醫師評估下使用，不要自行嘗試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中