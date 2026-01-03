自由電子報
健康網》我看病只要30秒 別人半小時？醫揭3條件享省時看診禮遇

2026/01/03 13:38

不少人疑惑為何自己看醫師，經常30秒就看完了？醫師陳志金解釋：若能清楚描述病情且理解力強，就能享有快速看診禮遇。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有網友在Thread提出疑惑，為何別人看醫師都要花很久的時間，自己實際進入診間，再出來卻連一分鐘都不到？「為什麼我看醫師比較快，才30秒，別人都要看20分鐘以上？」對此奇美醫院加護醫學部醫師陳志金留言解惑：病患若有3特色，就能享受30秒看診禮遇。

該網友表示，他注意到許多病患看診，經常花上20分鐘以上，而他自己只看了30秒，「我知道有人可能比較嚴重，但我說的情況是：你前面可能10位，每一位都待滿10~20分鐘這樣的情況，不是只有其中一位很久。」令他想問「其他人為何都看這麼久呢」。

陳志金在下面留言：「擁有3項條件：回診追蹤；病情單純；能清楚掌握自己的病情、表達力好、理解力強的病人。若全數吻合，缺一不可，才能享有30秒看診的尊榮待遇。」簡而言之，能夠清楚說明自己的病情且不算嚴重，通常看診時間都很短。

其他網友直言「若看很快是很幸運的事，若時間很長，通常是嚴重的狀況」、「得到醫師高度注意，對病人不是好事。」、「有時候要從阿嬤的推託之詞，推測昨天那頓羊肉爐吃了什麼下肚。」

